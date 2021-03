Liga de Expansión MX: "Ha sido mala la toma de decisiones" Rafael García

Culiacán.- La definición frente al marco rival ha sido la piedra en el zapato del equipo Dorados de Sinaloa durante el Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX, pues en nueve jornadas apenas han podido anotar cinco goles.

Y esto lo reconoce el técnico Rafael García, quien en rueda de prensa declaró que él sabe bien que el equipo ha fallado con la toma de decisiones de tres cuartos de cancha hacia el frente, razón por la cual les ha costado ganar partidos en el actual torneo.

“El equipo jugó una muy buena primera parte (ante Pumas Tabasco), muy ordenados, aprovechamos la oportunidad muy clara generada en el primer tiempo, y en el segundo era normal que un equipo tan dinámico como Pumas se nos fuera con todo al ataque. La realidad es muy clara, el equipo genera cualquier cantidad de opciones de gol, en los últimos 10 minutos tuvimos cuatro o cinco opciones claras, recuerdo que tuvimos a favor un 5 contra 1, y la toma de decisiones ha sido muy mala. Ese es el problema que adolecemos, el equipo sale muy bien jugando, genera jugadas importantes, el futbol ha sido interesante, pero nos falta tomar buenas decisiones".

"Se ha dominado a los rivales, pero al final si no tomamos buenas decisiones nos cuestan puntos. Faltan seis partidos y buscaremos la calificación. No podemos perdonar tanto, si podemos observar desde el primer partido ante Mineros hemos perdonado. Defensivamente el equipo está sólido. Le he dado vueltas al asunto, y mientras el equipo no tome buenas decisiones de medio campo hacia adelante nos costará ganar partidos”, mencionó el Chiquis.

Dorados volverá a la actividad el próximo miércoles, cuando visiten a los Toros de Celaya.