Liga de Expansión MX: Listos los horarios y fechas para la Liguilla del Apertura 2021

México.- Este viernes la Liga de Expansión MX dio a conocer de manera oficial los horarios y fechas de los partidos de la Liguilla del Apertura 2021 en su fase de Cuartos de Final en los que se tienen duelos de mucha calidad, en donde el que más destaca es el líder de la competencia, los Dorados de Sinaloa en donde de toda la campaña solo cayeron en un partido y aún se mantuvieron en un gran momento que esperan poder extender en la fase final para volver a pelear por el título.

Fue a través de las redes sociales que se hizo el anuncio oficial, luego de que se completaron los 8 equipos ya que en la Liga de Expansión MX tambien se utiliza el formato de Repechaje lo que permitió que clubes como Tampico, Leones Negros, Tepatitlán y Venados pudieran ser loa últimos invitados a la fiesta grande. Así los emparejamientos se realizaron y dejaron buenas llaves.

La que abrirá la ronda de Liguilla en los Cuartos de Final serán algunos de los últimos contendientes por el título como son Tampico Madero y el Atlético Morelia, en donde el local ya sabe lo que es ganar la Liga de Expansión MX, mientras que el equipo de Morelia cayó en la final ante el conjunto de Tepatitlán en la última pelea por el título. La segunda llave enfrentará a los Leones Negros y al Celaya, aquí los Toros llevan una ligera ventaja sobre los de la UdeG por la posición en la tabla.

Luego en el partido que involucra al líder del torneo, los Dorados de Sinaloa se mediará ante el actual campeón, el Tepatitlán en un duelo de tú a tú, aunque en la tabla está con diferencia por 20 puntos lo que inclina mucho la balanza para el equipo de Sinaloa que llega inspirado. Y se cierra con el partido de Venados de Mérida y el conjunto del Atlante quien en su regreso a la Ciudad de México quiere tener un gran despunte con un título.

La Liga de Expansión MX revela fechas y horarios para Liguilla | Foto: Twitter Liga de Expansión MX

Las fechas que la Liga de Expansión MX ha designado para los duelos de ida de los Cuartos de final serán del 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre para evitar que se mezclen con la ronda de la Liga MX y de la Liga MX Femenil. De igual manera aquí ya no se maneja el gol de visitante por lo que la tabla general será el único criterio de desempate para validar el pase de los equipos.

Liguilla Apertura 2021 - Liga de Expansión MX

30 de noviembre

Tampico vs Atlético Morelia | 19:00 pm | Sin transmisión

Leones Negros vs Celaya | 21:05 pm | TUDN, Fox Sports, ESPN y Claro Sports

1 de diciembre

Tepatitlán vs Dorados de Sinaloa | 19:00 pm | TUDN, Fox Sports, ESPN y Claro Sports

2 de diciembre

Venados vs Atlante | 19:00 pm | TUDN, Fox Sports, ESPN y Claro Sports

De igual manera la Liga de Expansión dio a conocer los duelos de vuelta de los Cuartos de Final en mismos que se van a jugar a partido del 4 y 5 de diciembre, arrancando con el Atlético Morelia vs Tampico (17:00 pm) y el Dorados vs Tepatitlán (19:05pm) y para el siguiente día el Atlante vs Venados (12:00pm) y el Celaya vs Leones Negros (17:00 pm) todos los partidos ahora si con transmisión a través de TUDN, Fox Sports, ESPN y Claro Sports.