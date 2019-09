Ligas del mundo: partidos de hoy, Horarios y dónde verlos 

Comenzando con la liga española donde la Real Sociedad recibirá al Atlético de Madrid de Héctor Herrera que busca tener sus primeros minutos en punto de las 11:30 por SKY y más tarde el Fútbol Club Barcelona buscará la vitoria ante el Valencia donde ambos equipos suman apenas 4 puntos estando en la 8 y 10 posición con horario 2:00 pm también por SKY.

Después viajamos a Italia donde el Napoli del chucky lozano enfrentará a la Sampdoria que sera transmitido por ESPN a las 11:00 am y mas tarde a la 1:45 pm el Inter de Milán recibirá a un viejo conocido, el Udinese por la cadena de ESPN.

La bundeliga vuelve a la actividad con el RB Leipzig recibiendo al Bayern Múnich, que por ahora el equipo local se mantiene como el punta en la tabla con todos partidos ganados y en cuarto lugar le sigue el cuadro del Bayern. El partido se podrá ver por Fox Sports a las 11:30 am.

La ligue 1 de Francia regresa con 4 partidos comenzando con el PSG vs Strasbourg a las 10:30 por ESPN, y los encuentros de Dijon vs Nimes, Montpellier vs Nice y Brest vs Rennes a la misma hora, 1:00 pm y lo partidos serán por las distintas plataformas de ESPN.

En norteamérica también hay fútbol, la MLS vuelve a la actividad su y actual campeón de la Campeones Cup, el Atlanta United recibirá al Columbus Crew a las 6:00 pm y el partido sera transmitido por ESPN Play y más tarde en duelo de mexicanos, Marco Fabían y Carlos Vela estarán en la cancha para el Philadelphia Union vs Los Angeles FC a las 6:30 pm por ESPN Play.

Y para cerrar el sábado de fútbol La Liga MX prepara 4 partidos donde 2 de ellos se llevan la atención, en punto de las 5:00 pm Monterrey y Necaxa abren la cartelera y podrán verlo a través de Fox Sports, mas tarde desde Guadalajara las Chivas y el Atlas se medirán en el clásico tapatío e punto de las 7:00pm transmitido por TUDN, TV Azteca y Chivas TV. y a la misma hora desde Guanajuato León y Bravos por Fox Sports y terminando se enlazan con el clásico capitalino América vs Pumas a las 9:00pm por TUDN, CANAL 5 TUDN USA.