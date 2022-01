Ligue 1: Mauricio Pochettino asegura que Lionel Messi regresara a Europa hasta que de negativo en la prueba de Covid

El director técnico del PSG, Mauricio Pochettino, asegura que el delantero argentino Lionel Messi se encuentra muy en contacto con el servicio médico del equipo y ya hay indicaciones que va regresar al plantel ya que de negativo en la prueba de Covid-19.

"Leo Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo viajará para Francia, hasta este momento no sabemos más que eso", agregó Pochettino.

"Hasta que no dé negativo en Argentina. no podrá viajar. Estamos esperando eso, el test que certifique que puede viajar. Y luego veremos las condiciones para ver si puede jugar o no".

Se esperaba que Lionel Messi estuviera en Francia para este domingo, aunque no iba a tener acción en el duelo ante el Vannes de la cuarta división, sino sería hasta el próximo domingo cuando PSG visite a Olympique de Lyon, por una nueva fecha de la Ligue 1.

Los otros tres jugadores que dieron positivo, además de Messi, son Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala, quienes también están aislados en sus casas.

PSG dio un comunicado sobre el caso de Lionel Messi, donde también indica el motivo por el cual el delantero brasileño Neymar tendrá que mantenerse unos días más en su país.

"Neymar Jr continuará su tratamiento en Brasil hasta el 9 de enero con miembros del personal médico y de rendimiento del París Saint-Germain. Su regreso a los entrenamientos se espera todavía en unas 3 semanas", explica el parte médico.