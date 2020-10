Lille deja fuera de Europa League al mexicano Eugenio Pizzuto

Francia.- Con el regreso de los torneos continentales europeos los equipos han comenzado a presentar ante UEFA el listado de los jugadores con los que podrán contar para su participación. Hoy el Lille fue uno de los que anunciaron ese listado y sorpresivamente dejó fuera al mexicano Eugenio Pizzuto de la convocatoria a Europa League.

El juvenil azteca fue fichado apenas hace unos meses por el equipo francés pero no ha tenido la actividad adecuada debido a que sigue recuperándose de una lesión, misma que sufrió hace un par de torneos con el Pachuca. Ante esto el equipo decidió que aun no es tiempo de exponerlo a una gran carga, además de que no tendría caso registrarlo si no se ha recuperado.

De esta forma, México solo tendrá a dos representantes en la Europa League para esta campaña, Hirving Lozano con el Napoli y Erick Gutiérrez con el PSV, mismo que también se está recuperando de una operación en el tobillo.

En lo que respecta a Pizzuto, el subcampeón del mundo Sub-17 ya se encuentra entrenador con el equipo para poder tener actividad en la Ligue 1 las próximas semanas y llegar a tener el ritmo adecuado para ser considerado por su entrenador en futuras convocatorias. Si bien ahora no estará en el torneo continental podría ingresar a ella si el Lille avanza de la fase de grupos, podría ser registrado con el equipo.

Eugenio Pizzuto es parte de la camada de jugadores que llegaron a la final del Mundial Sub-17 en Brasil en el 2019 que justamente perdieron ante la verdeamarela con un gol en los últimos minutos. Fue ahí donde equipos europeos pusieron el ojo por un grupo de jugadores que pertenecen el Pachuca, Pizzuto uno de ellos, anteriormente se estaba planeado de que acudieran a un campamento con el Ajax con la posibilidad de quedarse, pero la pandemia cambió los planes.

Eugenio Pizzuta ya entrena con el Lille | Foto Twitter

Hace algunos meses de la nada se dio a conocer que el jugador había fichado por el equipo francés, quien confió en él y lo llevó aun estando lesionado. Actualmente su equipo se encuentra como el líder de la Ligue 1 con 17 unidades dos, arriba del PSG. No ha perdido, además tiene una de las mejores ofensivas del torneo.

Justamente este domingo jugaron ante en Lens al cual golearon 4-0. La siguiente jornada en donde podría ampliar su ventaja sobre los parisinos es cuando se enfrente al Niza que aunque también está dentro de los primeros 5 es un rival accesible del cual podría sacar un buen resultado.