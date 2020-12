Lillini afirma que en el 2021 Pumas está obligado a alcanzar otra final en Liga MX

México.- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, aseguró este lunes que en el torneo Clausura 2021 su equipo tiene la obligación de volver a la final.

“Pusimos la vara alta. Ahora tenemos que sostener el nivel y demostrar que podemos repetir en el Clausura 2021 lo que hicimos en este torneo, para corroborar que esto no fue una casualidad”, señaló el técnico un día después de perder la final del Guard1anes 2020.

Este domingo, Pumas cayó por 2-0 en el duelo por el título del futbol mexicano ante León, y Andrés Lillini confesó que aún siente el ánimo golpeado por la derrota.

La tristeza no me la puedo sacar, uno se hace ilusiones y no quería defraudar a tanta gente que estaba ilusionada con el equipo. Hoy es un día difícil para mí, pero me pareció correcto dar la cara, así como cuando me llenaron de elogios”, subrayó el timonel.