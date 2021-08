Lillini no piensa 'tirar la toalla' pese a malos resultados de los Pumas

Pumas de la UNAM es último de la tabla con apenas dos empates, tres derrotas y dos unidades en el Torneo de Apertura 2021 de la Liga Mx, y pese a ello el argentino Andrés Lillini, director técnico de universitarios aseguró que ni el mal momento que vive el equipo no se le ha cruzado por la mente poner su renuncia, aunque admitió que tampoco es un necio para aferrarse a una idea porque lo que menos quiere es hacerle daño a la institución.

"No se me cruza renunciar, tendré que hacer un acuerdo con la directiva, tal y como llegué, renunciar no, porque lo hablaré con el presidente y llegaremos a una solución.

Las decisiones se tomarán en conjunto. Tampoco soy terco para hacerle daño a un club tan grande, lo que quiero es que le vaya bien", explicó el entrenador a la agencia Reforma en conferencia de prensa.

Sabe del mal momento

Lillini dmitió que los resultados son los que mandan y se siente profundamente triste por sus jugadores a los que ve trabajar y dejarlo todo en la cancha.

"Se me torna muy complicado, nos hacen goles de 35 metros, llegamos y no la podemos meter, el análisis es complicado desde ese punto de vista, tratamos de ser genuinos, nos cuesta muchísimo", añadió.

"Crisis es el calificativo, estoy bien, viene a ayudar en un momento muy complicado hace un año y tres meses atrás, y en el momento que el presidente crea que esto se tiene que descomprimir lo hablaré personal y actuará la dirigencia como tenga que actuar".

Recalcó que los responsables de este mal momento son todos y no quiso buscar pretextos entre las bajas, lesiones e infortunios.

Todos son responsables, dice

"Los responsables somos todos, trato de hacer lo mejor posible mi trabajo, no concretamos, buscamos variantes, nos siguieron las lesiones e infortunios, pero no es una excusa, ustedes saben la responsabilidad del DT, no estoy para hacerle daño a la institución, no quiero que la gente se altere, esté mal, el verdadero fanático de Pumas, esto para ponerle el pecho” argumentó el entrenador argentino.

“ No tengo la sensación de que este haya sido su último partido dirigiendo al conjunto auriazul, pero sí tengo la sensación de que cada vez es más difícil, es una realidad, estoy en un momento de mucha tristeza personal, mi frustración es por los futbolistas porque son los que entran a la cancha y defienden una playera, el esfuerzo es máximo y no nos alcanza", concluyó.