¿Limpia en Atlas? Tabó, Diego Cruz y Alustiza son bajas

Guadalajara, Jalisco.- La directiva del conjunto rojinegro del Atlas ha tomado decisiones importantes de cara al Torneo Clausura 2018, una de las principales fue la continuidad del entrenador José Guadalupe Cruz, pues el conjunto tapatío está dispuesto a hacer todo con el objetivo de pelear por el campeonato mexicano.

Fotografía: Jam Media

Este lunes la dirigencia anunció la salida la salida de tres de sus futbolistas, el uruguayo Christian Tabó, el jovencito Diego Cruz y el delantero argentino Matías Alustiza, quienes a partir de este momento formarán parte de otros equipos del futbol mexicano.

Informamos que los jugadores Christian Tabó y Diego Cruz han sido transferidos en calidad de préstamo por 1 año a @ClubPueblaMX pic.twitter.com/qVFmrmKKis — Atlas FC (@atlasfc) 11 de diciembre de 2017

El mediocampista uruguayo Christian Tabó jugará a préstamo por dos torneos y mientras que el joven Diego Cruz será solamente por 12 meses, ambos con el conjunto de la Franja del Puebla, quienes tienen la obligación de reforzarse hasta los dientes si quieren seguir en primera división del futbol mexicano.

El entrenador de los rojinegros, José Guadalupe Cruz, no consideró al uruguayo Christian Tabó para la próxima temporada, pues pese a que el futbolista tuvo un buen cierre de campaña ya no se le dio otra oportunidad ya que desde que llegó no había pesado en la cancha, motivos suficientes para tomar la decisión.

Fotografía: Jam Media

Por su parte, el jovencito Diego Cruz, no tuvo oportunidad alguna en este torneo que recién culminó ya que no ningún solo minuto ni en Liga ni en Copa Mx, solamente actuó con el equipo Sub 20 de los rojinegros, sin embargo, ahora buscará tener minutos y demostrar su talento.

ALUSTIZA LLEGA A LOS PUMAS

Otra baja de los Zorros y probablemente sea la más sensible es la del delantero argentino Matías Alustiza quien emprenderá una nueva aventura con el conjunto de los Pumas de la Universidad Autónoma de México a partir del Torneo Clausura 2018. La salida del "Chavo" se veía venir ya que últimamente no era muy tomado en cuenta como titular por el profe Cruz.

Fotografía: Jam Media

El delantero argentino jugará con su cuarto equipo en el futbol mexicano, ya que anteriormente militó en el Puebla y Pachuca antes de llegar al Atlas. En su recorrido por el balompié azteca ha anotado 67 goles en 137 partidos en los que ha jugado.

Fotografía: Jam Media

Matías Alustiza también tiene recorrido por el futbol europeo luego de haber jugado en el futbol español con los equipos del Albacete y el Xerez.

El principal objetivo que tendrá el "Chavo" a su llegada al conjunto del pedregal es ayudarlos a levantar su nivel luego del desastroso Torneo Apertura 2017 en donde terminaron últimos de la tabla general.

Fotografía: Jam Media

A la baja de Matías Alustiza, Christian Tabó y Diego Cruz, se le agrega también se suman a las de José Madueña y Javier Salas, quienes están prácticamente amarrados con la escuadra de La Máquina Celeste del Cruz Azul.

¡Los Zorros están de regreso!



¡Con pruebas de velocidad y potencia dio comienzo la #PretemporadaRojinegra! ⚫️ pic.twitter.com/yHU4hzhstJ — Atlas FC (@atlasfc) 11 de diciembre de 2017

Le puede interesar: