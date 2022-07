¡Linda conejita! Hannah Palmer saca su lado más coqueto con body de encaje

Estados Unidos.- Hannah Palmer dejó muy poco a la imaginación con un atuendo que se ganó las criticas, los halagos y muchas otras cosas más en una sola ocasión y es que la influencer dejó de lado el pudor para consentir a sus millones de fans con una de las más coquetas sesiones fotográficas que ha tenido en sus redes sociales y todo ello lo logró con un body negro y con unas orejitas de conejo.

Como es bien sabido el tema de las "conejitas" es muy propio de las modelos y es que muchas sueñan con ser portada de la famosa revista Play Boy por ello cualquier acercamiento con ello es importante, por eso Hannah Palmer decidió que era buena idea posar con un atuendo sumamente picante y con unas orejas para ser considerada como ellas dices como una "dulce conejita".

El atuendo con el que Hannah Palmer llegó al corazón y a la mente de sus fans fue un body en color negro el cual tenía absolutamente todo, ser lo suficientemente pequeño para destacar su figura, otro de los detalles es que cuenta con transparencias y mucho encaje en toda la prenda que le da un toque de muy atractivo. El toque se sensualidad pura la logró con un par de medias en color negro que tambien fue un plus para sus fans.

Soo bastó con ver la cantidad de likes que ha logrado para saber que fue un éxito, más de 226 mil personas han entrando a sus redes para dejar su like. Hannah Palmer tiene una vida tan ocupada que no suele actualizar muy seguido sus redes por lo que cada que comparte algo tiene que ser así de espectacular para que dure bastante tiempo sin que se pierda el interés y es día que todos los fans de la modelo quedan encantados con sus fotos pues consideran que no hay nada mejor.

Hannah Palmer se robó el aliento de quien la vio así vestida | Foto: Instagran Hannah Palmer

La influencer es considerada como una de las más bellas de la actualidad de las redes, siempre con una bella sonrisa en su rostro ha sido más que suficiente para pensar ser la tendencia y estas fotos comprueban que lo atractivo llega con ella y a donde vaya siempre tendrá seguro los halagos de sus fieles fans.