Lindsay Brewer enamoró a sus seguidores en redes sociales en lindo traje de baño

La piloto estadounidense Lindsay Brewer sigue dejando con la boca abierta a sus seguidores en redes sociales donde ha sabido mostrar aspectos de su trabajo en el mundo motor compitiendo en la categoría semi-profesional s2 de la IndyCar.

La joven de 25 años nació en abril de 1997, nació en Colorado, Estados Unidos, corre actualmente en el monoplaza de Jay Howard Driver Development, equipo deportivo que representa en la IndyCar y además ha tenido una incorporación en el mundo del modelaje donde ha captado aun más seguidores en redes sociales.

Lindsay Marie Brewer comenzó a correr a los 11 años, luego de conseguir su primer go-kart de carreras se metió de lleno en el deporte del automovilismo y desde entonces ha ganado campeonatos regionales en Colorado, además también ha competido en la Fórmula 4, pasando además a los autos de calle hasta convertirse en una de las pilotos a futuro de la IndyCar.

Lindsay Brewer se robo las miradas de sus seguidores en redes/Foto: Instagram

En esta ocasión Marie Brewer cautivó a sus seguidores en redes sociales, pero no en su monoplaza, sino mostrando su belleza y linda figura compartiendo una imagen portando un lindo traje de baño en color amarillo dejando ver sus mejores curvas alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Lindsay Brewer se ha caracterizado en mostrar parte de vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su aventura en el mundo del automovilismo mostrando algunas acciones de las carreras, además de compartir parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 1.8 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.