Lindsey Pelas luce su linda figura en traje de baño azul en la piscina.

La modelo Lindsey Pelas sigue sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales dejando ver su linda figura y belleza con cada una de sus publicaciones.

Lindsey Pelas es una modelo estadounidense que también ha incursionado en el mundo de la actuación y ha modelado para las principales marcas de ropa y lencería.

La estadounidense también se ha convertido en toda una influencer en las redes sociales, además de que ha incursionado en el mundo empresarial y además ha formado parte de la revista para adultos Playboy.

En esta ocasión Pelas sorprendió a sus seguidores al mostrar su linda figura en un traje de baño en color azul rey mientras se encontraba en la piscina, luciendo además sus labios encantadores.

La publicación de la estadounidense no paso desapercibida entre sus fans recibiendo decenas de me gusta y más de 900 comentarios donde los elogios hacia la bella rubia no se hicieron esperar.

Publicación de Lindsey Pelas en redes sociales/@lindseypelas

Lindsey Pelas se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y parte de sus trabajo en el mundo del modelaje donde deja ver su linda figura y belleza para el deleite de sus más de 8.4 millones de seguidores en Instagram.

Fotos de Lindsey Pelas en redes sociales/@lindseypelas