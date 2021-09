Lindsey Pelas sorprende a sus seguidores luciendo su belleza con su outfit para cocinar.

La modelo Lindsey Pelas sigue sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales dejando ver su linda figura y belleza con cada una de sus publicaciones, convirtiéndose en toda una sensación.

Lindsey Pelas es una modelo estadounidense que también ha incursionado en el mundo de la actuación y ha modelado para las principales marcas de ropa, trajes de baño y lencería.

La estadounidense también se ha convertido en toda una influencer en las redes sociales, además de que ha incursionado en el mundo empresarial y ha formado parte de la revista para adultos Playboy.

En esta ocasión Pelas sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar su lado más sensual con un extravagante atuendo para cocinar, con el que dejo ver sus mejores atributos.

“They say a woman's place is in the kitchen...so I bought the whole house to make a point”, escribió Lindsey en una publicación donde solo porto unos guantes y un delantal de cocina, dejando ver sus mejores curvas, alcanzando más de 101 mil me gusta y más de mil comentarios.

Publicación de Lindsey Pelas en redes sociales luciendo su belleza/@lindseypelas

Lindsey Pelas se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana y parte de sus trabajo en el mundo del modelaje donde deja ver su linda figura y belleza para el deleite de sus más de 8.4 millones de seguidores en Instagram.