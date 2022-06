¡Lindura! Brenda Zambrano acelera los corazones en lindas 'stories' que reflejan su belleza letal

Ciudad de México.- Brenda Zambrano es libre para elegir y libre para vestirse como desee para enamorar a su gente que sigue de cerca el contenido que incluye en sus redes sociales, así como sus sorpresivas apariciones tanto en programas de TV como en realities shows. Lo nuevo de la 'influencer' fue ingresar a "La Casa de los Famosos" en su temporada 2 y vaya que está participando como una de las mujeres capaces de ganar a pesar del entre que existe con Laura Bozzo.

Aunque Brenda debe de soportar ciertas quejas que entran en la polémica su actitud y hermosura no desaparecen, todo lo contrario, es hermosa en todos los sentidos, y esa capacidad la trata de aprovechar utilizando sus métodos naturales para seguir conquistando los corazones, así como aumentar su pulso, ya sea en una imagen característica o en ciertos videos que comparte en su perfil social, incluyendo en sus 'stories', como los filmes recién que dio a conocer previo a salir a la fiesta de este viernes 17 de junio.

Para recibir el fin de semana no hay nada mejor que mantener la figura activa en un sitio luminoso para bailar y disfrutar de ciertos alimentos y bebidas que ayudan a relajar el cuerpo, y hacen sonreír a Brenda Zambrano, quien es la persona que todos buscan y quieren estar a su lado para sentir su delicioso aroma y aceptar que es una mujer verdadera en toda la extensión de palabra. Previo a vestirse como una dama real posteó dos 'clips' y esto fue lo que pasó:

Brenda Zambrano sonríe como un ángel

Captura de pantalla

La señorita de 28 años de edad enseñó a su gente la técnica que utiliza para obtener un cabello más hermoso del habitual. A diferencia de los últimos días ya no contará con esas extensiones sexis pero aún así su caballera sigue siendo sedoso y atractivo que la misma Brenda admitió que lo ama, a pesar de decir adiós a sus mechones de pelo que se adosan a la cabellera para darle volumen y/o longitud. "Me quite las extensiones, pero mi cabello está sano y largo, me encanta", dijo.

Te recomendamos leer

Brenda Zambrano goza de sus lujos tras una sorprendente carrera como figura pública, en la cual destaca su participación en 'Acapulco Shore', Guerreros 2020, en la temporada 2 de Inseparables Amor al Límite y en Resistiré. La tamulipeca va a pasos agigantados y eso se refleja en el tremendo número de seguidores que registra en Instagram. Hasta la fecha son cinco millones y medio y cada uno le dio 'like' a sus videos que suman tres horas en la Red cuando esta nota aparecerá en Debate Deportes.