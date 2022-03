¡Lindura! Daniela Baeza sale de compras con atuendo extravagante que robó miradas

Ciudad de México.- Daniela Baeza dio una probadita que salir por el pan de cada día también se puede hacer con un tipo de vestuario elegante y fuera de los ámbitos naturales. Normalmente la gente acude por comida con ropa civil, sin embargo la conductora de Grupo Televisa sorprendió y puso el ejemplo que también se pueden adquirir los alimentos de una forma original para que la gente se encargue de aplaudir y al mismo tiempo reconocer que las personas también pueden romper los estigmas.

En su fin de semana estuvo en las oficinas del medio de comunicación, aunque este sábado 12 de marzo no salió a cámara y no porque estuviera realizando otros asuntos, sino porque el programa Expreso por la mañana (Matutino Express) no se transmite más que de lunes a viernes en punto de las 08:00 horas (tiempo de México) 07:00 horas (tiempo de Culiacán). Cuando Dani no aparece en la televisión la audiencia entristece, empero no olvida a sus 'fans' en redes sociales, mucho menos de Ciudad Juárez.

Daniela Baeza tuvo un día como los demás, sin embargo se encarga de mejorar cada hora tras exponer su mejor versión que a la gente encanta, al igual que a los aficionados de FC Juárez, pues la originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua es fiel aficionada de los Bravos que cada transmisión en vivo está dedicado para el club de la Liga MX, como también a los fanáticos fronterizos que exigen su retorno en las pantallas de Televisa Juárez; participó en el matutino Buenos días Juárez y sorprendió este día llendo a su ciudad natal.

Daniela Baeza lista para la carnita asada

Dani vino a la Capital del país para explotar su talento, eso ocurre entre semana, mientras que, detrás de cámaras, Dani es una mujer aún más auténtica que sus acciones originan un 'feeling' más lindo en su público que se dedica a elogiar sus fotografías como todas las actividades diarias que comparte en sus historias de Instagram, como fue asistir a una carnicería ubicada en la su ciudad de origen que quiso conocer para comprar lo necesario para una carnita asada que no realiza desde hace tiempo.

La conductora e influencer sorprendió tras grabar filmes breves que hicieron notar su felicidad por volver a casa como también revivir aquellos instantes familiares en el jardín con un anafre para comenzar la parrillada. Mientras su turno laboral finalizó en este sábado decidió volar hacia la frontera y mientras su alegría persista en su hermoso rostro los 'followers' estarán aclamando su lindura en la internet. Cada historia supera las tres horas, espacio de tiempo para encontrar la nota en la sección deportiva de Debate.

Daniela Baeza encantadora en Ciudad Juárez

