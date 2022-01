Lionel Messi: Acusan a Dj de contagiar al argentino por Covid-19; Él se defendió en redes

París, Francia.- Lionel Messi preocupó a todo el planeta tierra después de confirmarse que arrojó resultado positivo por Covid-19, después de finalizar sus vacaciones en su país natal Argentina, acompañado de su esposa Antonella Rocuzzo. El jugador se encuentra en aislamiento en la ciudad de Rosario.

El París Saint-Germain anunció que cuatro de sus jugadores diero positivo por Coronavirus y uno de ellos es el astro argentino. Momentos más tarde su tema se volvió tendencia en las redes sociales, tanto que diversos personajes fueron señalados por ser la fuente principal del contagio de Lio Messi.

Uno de los más sonados fue un Dj argentino de nombre Fer Palacio. La persona para la elección de la música en una fiesta fue duramente criticado desde que el asunto del futbolista del PSG hizo ruido desde los primeros momentos de este segundo día del Año Nuevo 2022.

Tanta fue la presión que el compatriota de Lionel Messi salió en redes sociales a aclarar esta situación. Afirmó que él no tuvo nada que ver con el resultado efectivo del veterano de 34 años. El Dj fue contratado para amenizar la fiesta de Navidad de "La Pulga".

"Me mandaron muchos mensajes en Twitter porque Lionel Messi ha dado positivo por Covid-19. Relacionan este tema conmigo, porque aseguran que yo lo contagié. Me llamaron asesino, pero yo no soy el autor del caso positivo de Lio", mencionó el Dj Fer Palacio.

Para asegurarse que dijo la verdad esta persona que mezcla las canciones para una fiesta mostró su resultado negativo de su último examen que se realizó el pasado sábado 1ro de enero, ya que estará viajando a Uruguay para un siguiente evento y por protocolo requirió aplicarse el test para viajar al país de Montevideo.

Por el momento Lionel Messi se mantendrá en Argentina hasta que su caso positivo haya finalizado y tenga la facultad de viajar a París para reportar con su actual equipo de la Ligue 1, quien volverá a la actividad para el próximo domingo cuando visite al Olympique de Lyon.

