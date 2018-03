VIDEO, Messi revela el motivo que lo hacía vomitar en juegos

Barcelona, España.- Durante su juventud, Lionel Messi llegó a presentar vómitos en diversos partidos y reconoció que los malos hábitos alimenticios de esos años era lo que le provocaba los fuertes malestares.

“¿Qué me hacía vomitar? No lo sé, pero sí que tenía de todo ahí adentro. Tenía un quilombo por lo mal que comía durante muchos años. Uno con 22, 23 o 24 años come cualquier cosa. Comía chocolates, alfajores, gaseosas, de todo", explicó el delantero en una entrevista para el canal argentino 'América TV'.