Lionel Messi: "No tengo nada claro. Aguardaré hasta que la temporada finalice"

España.- Lionel Messi, el astro argentino del FC Barcelona, estuvo en la mira de diversos equipos de renombre en el viejo contiente debido a que el jugador no tenía respuesta de su futuro como capitán de los blaugrana, de modo que el Manchester City, el PSG y otros clubes pretendieron al jugador, con diversas ofertas millonarias para lograr la aceptación de la pulga.

Sin embargo, el futbolista fue renovado con el Barça pero en la actualidad se especula que se encuentra, desconcentrado y a la vez infeliz de seguir en las filas del club catalán, por lo que este día 27 de diciembre, el propio jugador se sincero y refirió al respecto de lo que será su futuro, con el Barcelona.

En una reciente entrevista otorgada para el periodista español Jordi Évole en La Sexta, canal de televisión digital, logró charlar con el diez, haciendo un recuento de como fue su vida desde que surgió la noticia de su posible salida del Barcelona, al punto de comentar que se encuentra certero de ganar el título de Liga y los demás torneos en donde estará presente su escuadra.



"Muchas veces le dije al presidente, que saldría de la institución, que eran mis últimos seis meses, que me ayudará a salir. Aunque me trató de retener, yo estaba decidido en hacer oficial mi despedida del club. Amo a mi equipo, a la ciudad de Barcelona y todo lo que me dió el Barça lo merecía, tanto que estaba seguro que mi ciclo había terminado". expresó Messi.

�� COMUNICADO MÉDICO | Messi

El futbolista argentino está completando el tratamiento de su tobillo derecho



�� https://t.co/jtLWHvIPpZ pic.twitter.com/lxQpdBGHL8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2020

"Necesitaba un cambió, mi cabeza necesitaba un respiro, en consecuencia de todo lo que estaba ocurriendo, a parte de que este año estaría lleno de transición, con chicos nuevos y yo siempre he querido seguir luchando por conquistar LaLiga, la Champions y sentía que era el momento de un cambio y quería hacerlo de la mejor manera", añadió Lio.

Después de varios minutos, el idéntico argumentó la verdad de lo que será su continuidad dentro del FC Barcelona y que sucederá con Lionel Messi en un tiempo, no muy lejano, al terminar su período, recalcando que su objetivo no es abandonar a los blaugranas, sea o no, futbolista culé.

"No tengo nada claro en estos momentos, sino hasta que termine el año. Aguardaré hasta que la temporada finalice. Pienso quedarme a vivir en Barcelona y cuando ya no sea más jugador del club, desearía tener una labor de aportación para la institución", dijo públicamente Lionel Messi



Además, aclaró que ha mantenido mucha comunicación con el ahora entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aunque su diversas palabras que han compartido es saber como se encuentra Lionel Messi al igual de como se siente Josep en Inglaterra, sin mencionar un solo tema de negociación o volverse a ver, como entrenador y jugador, en un mismo bando.

Lionel Messi trata de burlar a la defensa colchonera

Jam media

"Honestamente, si tenemos mucha confianza entre los dos, hablamos de como le va con el Manchester, de las novedades por acá en el Barcelona pero nada más. Nunca hemos hablado de volvernos a encontrar, Yo sé que existe mucha afición del Barça que me quiere y otra que desea mi salida, pero voy hacer lo que sea mejor para el club", enfatizó.

En un giro de 360 grados, el argentino respondió a la pregunta del periodista en el instante que mencionó al "Pelusa", Diego Armando Maradona, respecto a como se enteró de su fallecimiento y cual fue el sentimiento que atracó a Lionel Messi, en ese momento difícil para el futbol argentino.

"Cuando me avisan de que Diego murió, estaba en mi casa. Me llegó un mensaje de mi padre y enseguida encendí la televisión, comenzaron las noticias y me enteré de todo. Fue algo que no podía creer, reconocía que Maradona no estaba bien pero nadie imaginó que fuera a suceder y a la fecha, nadie se entiende que Diego haya muerto", mencionó.

Lionel Messi se despidió de Maradona con la siguiente fotografía en redes sociales

Instagram lionelmessi__official__

"En el caso de la playera que porté de Newell´s Old Boys en el partido de LaLiga, fue un obsequió de la gente de su equipo. Yo la tuve guardada y me pareció que era el momento de realizar algo así, en honor al mejor jugador que ha existido en Argentina", finalizó Lionel Messi en la entrevista.