Lionel Messi afirma que nadie está por encima del FC Barcelona ni siquiera él

Barcelona.- Este domingo el astro argentino, Lionel Messi volvió a dar una entrevista en su casa a medios españoles quienes indagaron más en la posibilidad de que el jugador deje el equipo una vez que culmine la temporada con el Barcelona, además el mismo jugador dejó claro su lugar en el equipo y dijo que no es más que la institución.

El periodista Jordi Évole de La Sexta tuvo la oportunidad de ingresar a la casa del rosarino para charlar un poco más sobre su estancia en el Barcelona o si la decisión de irse sigue sobre la mesa. Leo Messi fue contundente al afirmar que él quiere irse de la mejor manera, pero aun desconoce cuándo será, espera al momento adecuado para hablar con su directiva.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aun así con todo lo que se habló sobre su posición de querer irse aun cuando tenía contrato vigente, alegó que hubo una confusión, mismo que aclaró en la primera entrevista luego de su deseo de salir del equipo.

El atacante confirma que se quiere ir (si le toca irse) de la mejor manera y que considera que nadie incluso él no está por encima de una institución histórica como lo es el FC Barcelona y mucho menos de la manera en la que se había hablado con su supuesta rebeldía.

"Me gustaría irme de la mejor manera, si me voy, siempre hablando hipotéticamente, volver algún día, porque voy a vivir en esta ciudad, porque me gustaría volver a trabajar en el club". dijo Messi. "El Barcelona es mucho más grandes que cualquier jugador, incluyéndome a mí, obviamente. Y ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver a levantar cosas importantes", afirmó el 10.

Aunque estas palabras parecieran que es una esperanza de continuidad, lo que es una realidad es que todo puede cambiar en solo unos días, hay que recordar que el argentino podrá comenzar a tener platicas formalmente con otros clubes a partir del 1 de enero de 2021, esto por no haber renovado el contrato con el Barcelona.

�� Messi, a corazón abierto: "El club lo está pasando realmente mal, va a ser difícil volver a estar donde estábamos" https://t.co/XGs7vnrH2S — laSexta|Deportes (@DeporteslaSexta) December 27, 2020

Como parte final de la entrevista Messi confesó una vez más su amor por el equipo, diciendo de que es una verdadera historia de amor y que termine como tenga que terminar no habrá que manchar el honor del equipo o lo que ha pasado en su larga estancia de 16 años de carrera.

Actualmente Lionel Messi está fuera del primer equipo por una lesión en el tobillo, su viaje a Argentina le hizo ver su lesión y al regresar a Barcelona para el partido ante el Eibar se le revisó y se llegó al acuerdo de que no estuviera en el partido. El juego se tiene programado para el 29 de diciembre, su regreso al campo lo podría hacer ya en 2021 ante el Huesca.