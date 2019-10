Lionel Messi cree que Griezmann acabará adaptándose al Barcelona

Barcelona, España.- El capitán del Barcelona, Lionel Messi, consideró este miércoles que Antoine Griezmann es “uno de los mejores” jugadores que hay y acabará adaptándose al juego del Barcelona, en una entrevista con la radio Rac1.

“No es fácil venir a jugar al Barcelona por la idea de fútbol que tiene, de afuera parece fácil, pero para cualquier jugador que no vivió lo que es la filosofía del Barça, que no entrenó de chiquito, que no conoce el método, venir de fuera por mucha calidad que tenga es otra cosa y es muy difícil”, comentó el astro argentino.

El delantero francés llegado al Barcelona en el último mercado de fichajes, no acaba de ajustarse al club azulgrana y el fin semana pasado vio desde el banquillo la victoria liguera 4-0 sobre el Sevilla, dejando su plaza a su compatriota Ousmane Dembélé.

Él viene acostumbrado a jugar de una forma muy diferente de como lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a acabar haciendo porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente y se va a terminar adaptando”, aseguró Messi.

Griezmann y Messi celebrando una anotación con el Barcelona/AFP

El capitán azulgrana despachó con un rotundo “eso es mentira”, la pregunta sobre los rumores acerca de su supuesta oposición a que Griezmann recalara en el Barça.

“Lo dije el primer año que se quiso traer a Griezmann, dije en algunas declaraciones que era uno de los mejores y obviamente, los mejores siempre son bienvenidos para el proyecto ganador que todos queremos”, afirmó Messi a la emisora catalana.