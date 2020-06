Lionel Messi cumple 33 años: Cosas que no sabías del astro argentino

Barcelona.- El argentino de ahora ya 33 años nació en Rosario, Argentina un 24 de junio de 1987 desde es momento solo había una cosa en su cabeza y era ser jugador de futbol profesional algo que con el tiempo lo logró incluso se convirtió en el mejor jugador del mundo.

Pero eso no es algo nuevo y es que Lionel Messi ha dado a conocer su historia desde que hace mucho tiempo pues por muy poco el Barcelona encontró oro en un jugador que fue rechazado gran cantidad de veces. pero siempre han cosas que no se sabían del jugador o incluso de su entorno. Por eso te traemos 5 cosas que posiblemente no sabías de Lionel Messi.

En su llegada al Barcelona se fracturó

Al ser uno de los futbolistas más jóvenes de la categoría corría el riesgo de resultar lesionado en cualquier momento, su habilidad también era parte de las razones por las que algo así su sucedería. Y el momento llegó en su segundo partido con el Barcelona B cuando en una jugada dividida tuvo un encontronazo que le fracturó la tibia y peroné lo que lo dejó varios meses fuera.

El argentino sufrió una fractura con el Barcelona B | Vía Twitter

Luego de eso volvió y poco a poco retomó el gran nivel que ahora cada 15 días se le ve en los campos del mundo junto al Barcelona del primer equipo.

Casi ficha por el Inter de Milan en 2005

Apenas un año antes el argentino debutaba con el Barcelona ante el Espanyol donde además marcaría gol, desde ese momento se veía su calidad, rápidamente los reclutadores vieron al joven Messi y comenzaron las ofertas que en ese momento para un jugador de su edad eran sumamente grandes.

El primer equipo en mostrar gran interés fue el Inter de Milán que ofreció pagar la cláusula de rescisión por 150 millones de euros, pero los entrenadores del Barcelona convencieron a su padre quien hasta ahora es el representante del argentino no aceptará y que esperará a que su hijo explotara con el Barcelona cosa que si pasó y ahora conocen el resultado.

Messi estuvo apunto de dejar al Barcelona para fichar por el Inter | Jam Media

Su gusto musical se inclina por la cumbia argentina

En diversas entrevistas a Messi ha confesado que es amante de la música de su país, especialmente la llamada cumbia argentina, aunque también el reggea es uno de los géneros preferidos y que son los que escucha antes de los partidos.

El grupo Los Cafres de Argentina es uno de sus grupos favoritos y que hasta la fecha sigue disfrutando sus canciones.

Grupo Los Cafres, uno de los favoritos de Messi | Cortesía

Confesó que hace "pipi" sentado por ser más cómodo

En una de las confesiones más reveladoras del argentino fue la vez que en una entrevista dijo que prefería orinar sentado por ser más cómodo, además de que por las mañanas al estar dormido es complicado hacerlo de pie, por lo que optó por sentarse.

Messi y Luis Suárez quien también fue parte de la entrevista donde el argentino confesó su gusto en el baño | Vía IG LeoMessi

Su segundo apellido

Desde su llegada a España fue más fácil utilizar su primer apellido por ser corto y sencillo de recordar y pronunciar además de que su nombre combina perfecto. Pero su segundo apellido que pocas veces se menciona o se usa es Cuccittini de su madre, Celia María Cuccittini.

Ella es la madre de Messi y de quien pocas veces su apellido es mencionado | Vía IG: Leo Messi

