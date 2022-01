Lionel Messi da negativo en Covid-19 y regresa a París para concentrar con el PSG

Argentina.- Luego de varios días siendo el centro de atención por su contagio de Covid-19, Lionel Messi volvió a realizarse una prueba que confirmó que el virus ya no estaba en su cuerpo lo que dio paso a que el jugador pudiera emprender el vuelo de Rosario a París desde este martes casi miércoles por la madrugada. Según medios argentinos partió a partir de las 23:57 pm junto a su familia, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos con quien pasó fin de año en Argentina.

De acuerdo con Rosario Plus, diario argentino, el jugador llegó al Aeropuerto de Fisherton en donde ya lo esperaba su avión privado para volar a casa. El abordaje fue rápido, él y familia descendieron de una camioneta y subieron al avión que minutos después salió del aeropuerto sin más problemas. Se espera que para este miércoles llegue a París para descansar un poco y volver a realizarse una prueba de Covid-19 y en caso de resultar negativa podría integrarse con sus compañeros de equipo.

En casi 2 años desde que inició la pandemia de Covid-19 esta fue la primera vez en la que Lionel Messi se contagió, estuvo expuesto como cualquier otro jugador muchas veces, como en la Copa América en donde su equipo tuvo algunos casos, incluso en el PSG pero fue hasta en sus vacaciones de fin de año cuando sucedió. Messi y su familia viajaron a Rosario, Argentina y durante su estancia ahí asistieron a varias fiestas, en donde se divirtieron pero justo cuando tenía que regresar el contagio de Covid-19 frenó su vuelo.

Antonela y Messi en la fiesta de fin de año | Foto: Captura

Durante los días que estuvo en Argentina no presentó malestares por la enfermedad, de igual manera su familia no resultó afectada y solo él dio positivo. Tuvieron que hospedarse unos días más antes de que se liberara del virus. En su estancia compartió momentos con muchas personas que es complicado saber quién fue el que contagió a quién. El momento más tenso fue la acusación a un DJ a quien le estaban adjudicando la culpa de haber contagiado el jugador, pero con pruebas negativas demostró que no estaba contagiado.

Ahora el argentino tendrá un regreso a la Ligue 1 en busca de ayudar a su equipo a mantenerse en la posición número 1, ahora se ubican en solitario en la cima con 46 puntos, 13 por encima del más cercano. De salir todo bien para el PSG y Lionel Messi podrían jugar juntos este domingo en un partido interesante cuando el cuadro parisino visite la casa el Lyon en la fecha 20 del futbol francés. Ese sería el partido en donde jugadores como Messi, Mbappé podrían hacerse más determinantes.