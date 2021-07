Lionel Messi le grabó un emotivo video a un abuelo de 100 años que anota todos sus goles en una libreta

El delantero argentino vigente campeón de la Copa América, Lionel Messi, le dio una gran sorpresa a uno de sus hinchas con más edad y que ha seguido su carrera al pie del cañon, tanto así que tiene anotado todos los goles del astro en una libreta.

La historia del hincha más fiel llegó a oídos de Leo y la respuesta no tardó en llegar. Julián, el nieto de Nelo, viralizó el mensaje a través de las redes sociales: "Hola, ¿cómo estás? Me llegó tu historia y me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande, agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento. Todo lo mejor, nos vemos. Chau!".

"¿No me digas que es Messi", le preguntó el abuelo a su nieto sin salir de su asombro. "Messi, ha sido una sorpresa inmensa. Gracias por poder verte mano a mano, de frente", atinó a decir Nelo, rodeado de su familia en un clima de profunda emoción.

"Siempre te seguí y te seguiré hasta el final", le respondió el nieto de inmigrantes italianos que nació en Benito Juárez, pasó por Tandil y ahora reside en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

El abuelo no sabe el manejo del internet es por ello que con la ayuda de su nieto pudo saber de dicho mensaje.

Hernan, el hombre de 100 años que anota a mano todos los goles de Lionel Messi, tuvo su saludo.



Qué deporte hermoso.



El abuelo mantiene su libreta de apuntes de los goles de Lionel Messi desde el año de 2010. Su nieto es el encargado de pasarle los reportes de los goles de Messi en la liga de España y es así como mantiene intacta su libreta de dichas marcas.

Lionel Messi acaba de romper su sequia de títulos este sábado pasado con la selección de Argentina al lograr su primer título venciendo a Brasil en la Copa América.

