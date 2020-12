Lionel Messi no estará en la jornada de Champions con el FC Barcelona

Hungría.- La penúltima jornada en la fase previa de la UEFA Champions League tendrá la visita del FC Barcelona rumbo a Budapest para enfrentar al club Ferencváros, donde se habla mucho más de la segunda ausencia de forma sucesiva para el argentino Lionel Messi en el torneo internacional.

Puesto que en la jornada anterior tampoco estuvo en el partido frente al Dinamo de Kiev, pues una suspuesta lesión lo había dejado fuera. Por parte del estratega neerlandés, Ronald Koeman, justificó el porque la pulga no fue incluído en nnguna de las dos convocatorias cuando los Blaugranas jugarían fuera del Camp Nou de Cataluña.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ya que, el resto del calendario que se avecina para el Barça estará con muchas complicaciones, por lo que desea contener a todos sus jugadores para dichos encuentros. Así, el holandés aclaró que estos juegos de fase de grupos servirán para que Leo tenga unos días de descanso y así pueda mantener fresca su mentalidad.

"No es común que Messi descanse varios partidos, pero en este calendario tenemos dichos momentos, porque a partir de mañana no habrá más tiempo para descansar. Siempre le gusta jugar y es bueno que tenga esta mentalidad, pero hablé con él y la decisión final será del entrenador", argumentó Koeman.

Lionel Messi encara a defensores del Atlético de Madrid

Jam media

"Leo siempre será Leo. Es de suma importancia en nuestro juego de ataque. Podrá costar a nuestro goleador un poco más al comienzo, pero está trabajando muy bien y sigue siendo un jugador clave para nosotros. Conseguimos la calificación a Octavos de Final, y ahí será donde él, estará como titular", confirmó.

Aparte de referir por su capitán, Ronald Koeman también explicó la situación de su defensa central Gerard Pique, acerca de su lesión generada en el partido de LaLiga, cuando su rival fue el Atlético de Madrid y su decisión de no operarse la rodilla para no estar fuera por casi 8 meses.

Lionel Messi trata de apartarse de su oponente

Jam media

"Todos los días esta por las mañanas para su mejoramiento, hablo con él para conocer su evolución. Una fecha de regresó, no lo sé, no soy el médico, pero confío en ellos para que puedan decidir si es una buena manera de recuperación para Gerard, y esperamos con mucho gusto que su retorno al equipo pueda suceder a principios del 2021 o quizá antes de terminar el reciente año". finalizó en conferencia de prensa.

CALENDARIO DEL FC BARCELONA EN DICIEMBRE

Miércoles 2 de diciembre Frencváros vs Barcelona

Sábado 5 de diciembre Cádiz vs Barcelona

Martes 8 de diciembre Barcelona vs Juventus

Domingo 13 de diciembre Barcelona vs Levante

Miércoles 16 de diciembre Barcelona vs Real Sociedad

Sábado 19 de diciembre Barcelona vs Valencia

Martes 22 de diciembre Valladolid vs Barcelona

Miércoles 30 de diciembre Barcelona vs Eibar (Partido por definirse)