"Lionel Messi no vive su mejor momento con el FC Barcelona" Pablo Zabaleta

España.- El futbolista argentino Lionel Messi ha presentado uno de sus momentos más difíciles y complicados en su carrera como jugador del FC Barcelona al estar con la carga, sumamente, pesada y contando al no verse en el partido ni mucho menos con el cuadro blaugrana.

Debido a que se ha contado mayormente su salida de su reciente equipo con el camino abierto rumbo a lo que puede ser con el Manchester City o el París Saint-Germain, este último podría pagar y ofrecer una fortuna en cuanto a un contrato de una temporada por una valiosa cantidad monetaria, mensualmente, para la pulga, por lo que su ex compañero Pablo Zabaleta habló acerca de lo que observa de Messi, en la actualidad.

El argentino, ex compañero dentro de la Selección de Argentina con Lio, habló sobre lo que observa del rendimiento y sentir que ahora rodea al diez del Barça, al decir que Messi no esta nada contento con los culés, por lo que mira, tempranamente, su salida del club.

“Me da mucha tristeza ver a Messi en esa situación. Nunca pensé que estaría en el último año de su contrato con el FC Barcelona. El grupo no está jugando bien y parece que él no está disfrutando del futbol, Lio no es feliz actualmente. Veremos qué pasa con él al final de la temporada”, comentó Zabaleta.

Lionel Messi busca encontrar a sus compañeros

Instagram lionelmessi__official__

Al igual que en una entrevista que tuvo el ex jugador, enfatizó que en caso de salir, su mejor camino que podría regresarlo a ser Messi sería aceptando la propuesta que presentó el Manchester City, pues lo ve más viable que pueda jugar con lo citizens y en un torneo de nivel respectivo, a la altura del astro argentino.

"La verdad, el Manchester City es el mejor lugar para Messi, es un gran equipo pero especialmente lo dirige el técnico Pep Guardiola, y seamos sinceros, la relación que tiene con el español es muy distinta a la que podría verse si fuera nuevo jugador del PSG", dijó,.

"Aunque no he escuchado de un posible caso de renovación de contrato por mi compatriota, estoy cien por ciento seguro que no abandonará al Barcelona, el vive de ese club que lo acobijó desde que era niño, él ama a la institución, espero que se pueda retirar ahí." finalizó Pablo Zabaleta.

Por el momento, el capitán de los culés seguirá hasta el siguiente 2021 portando la camiseta diez del cuadro español y determinar su decisión de aceptar un año más con el Barça o tomar nuevas rutas, puesto que los distintos precandidatos a la presidencia del club harían lo posible por retener a Messi como primera tarea.