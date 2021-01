Lionel Messi recibe el alta médica y estará listo para el partido ante el Huesca

Barcelona.- Este sábado el Barcelona reveló la lista de convocados para el partido de LaLiga ante el Huesca pero lo que sorprendió es que el argentino Lionel Messi ya reapareció en la lista luego de que en el partido del pasado 29 de diciembre no fue solicitado por una lesión en el tobillo, ahora el personal del Barcelona le ha dado la alta médica.

De los 22 convocados el número 10 es uno de los que aparecen en el listado. Messi había ido a Argentina a pasar Navidad pero debía volver para el 27 mas tardar para poder estar en el juego ante el Eibar, si llegó pero no en condiciones pues se detectó una lesión en el tobillo que no le dejó entrenar. Al final el partido apenas se empató.

Para el juego de este domingo ante el Huesca si podrá estar, ya será decisión del entrenados si va como titular, pero de acuerdo a sus más recientes declaraciones Ronald Koeman estaría dejando a Lionel Messi en el campo pues aceptó que el equipo depende totalmente de lo que haga o no el argentino.

"Hay que pensar que su calidad, su juego y su importancia ha sido relevante en el club. Yo he visto partidos del Barcelona hace tiempo, antes de venir, y he visto que muchas veces cuando el equipo no estaba bien, ahí estaba Leo para resolver", dijo en conferencia previo al partido.

Lionel Messi culminó el 2020 con una de sus peores rachas en su carrera como futbolista al solo marcar 27 goles en un año, la cifra más baja, teniendo en cuenta que en el 2012 llegó a anotar más de 90 veces. En lo personal está algo tocado por el tema de su salida del equipo y lo que se ha cuestionado de si de verdad quiere seguir o no.

Lista de convocados para el partido de este domingo | Foto: Twitter Barcelona

Aun así aseguró que él está al cien por ciento para jugar este domingo, confesó que el 30 y 31 de diciembre cuando todos estaban en casa con sus familias, Messi estaba entrenando para estar en forma para el juego siguiente. Así como también recomendó tener prudencia con el tema de su salida o no del equipo pues es una decisión que el compete a él y a nadie más.

Koeman tiene una buena noticia con Lionel Messi pero dos malas con Samuel Umtiti quien recibió permiso de no convocarle para este partido por un problema gastrointestinal, y la otra mala noticia es que Coutinho tampoco estará pero dentro de eso malo se anunció que el jugador fue operado exitosamente de su lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, pero aun así el tiempo de recuperación no se conoce aun.