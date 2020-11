Lionel Messi recibiría jugosa oferta para llegar al Manchester City

El inicio de temporada para Lionel Messi no ha sido fácil, desde hace unos meses cuando el Barcelona perdió LaLiga de España y poco después fue eliminado de la Champions League con una goleada, el argentino quiso poner fin a su relación con el conjunto azulgrana de una manera sencilla para ambos, sin embargo tras no poder dejar al club, la Pulga no la ha pasado nada bien.

Lionel Messi terminó quedándose en el Barcelona, sin embargo los reflectores se han puesto aun mas sobre el argentino, y tras decidir quedarse con los azulgranas, no se puede asegurar que el Barcelona se quede sin su capitán, el cual aun no renueva con el club y parece que su situación parece estar afectando su rendimiento en el campo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su rendimiento en la temporada ha sido muy inferior y se habla más de lo que ha hecho fuera del terreno de juego, por lo que su continuidad es una duda.

Gracias a esta situación muchos equipos comienzan a buscar a la Pulga, como el Manchester City, que quiere hacer todo para tener al astro argentino en sus filas reencontrarlo con Pep Guardiola. Según el diario inglés The Times, los directivos de los citizens han preparado una oferta muy llamativa que va más allá de un contrato futbolístico.

El City Football Group le habría ofrecido a Lionel Messi una relación para los siguientes 10 años, la cual incluye alternativas lejos de las canchas, esto con la finalidad de que tenga un empleo asegurado cuando decida colgar los botines.

Lionel Messi celebrando una anotación con el Barcelona/EFE

A Lionel Messi le prepararon un plan para que se una al equipo de Pep Guardiola para que aproveche sus últimos años de máximo rendimiento en la Premier League. Después, podría elegir fichar con cualquiera de los nueve equipos que pertenecen a la sociedad como el New York City en Estados Unidos, Melbourne City de Australia, Yokohama Marinos de la liga japonesa, Montevideo City Torque en Uruguay, Girona de España, Sichuan Jiuniu en China, Mumbai City de la India, Lommel SK en Bélgica o los Troyes AC de Francia.

Cuando Lionel Messi decida ponerle fin a su carrera como futbolista, podrá tener un trabajo como embajador mundial del grupo comercial que cuenta con 10 clubes en el mundo y planea seguir ampliando sus propiedades.

El argentino tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio del 2021, pero en la ventana de transferencias invernal, a partir del 1 de enero puede negociar como jugador libre con cualquier equipo. Otra de las claves para que Messi fiche con el Manchester City es la flamante renovación de su técnico, Pep Guardiola, sin dejar de lado que podría encontrarse con su amigo y compatriota Sergio Agüero.

Cabe señalar que el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, no convocó al argentino para el partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Dinamo Kiev y previo al partido, Lionel Messi se mostró triste, cabizbajo y sin ánimos durante un entrenamiento.