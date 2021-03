Lionel Messi se calentó con aficionados que lo grabaron

El delantero del Barcelona, Lionel Messi, no tolero el acecho de unos aficionados y les puso un alto al momento que dos de ellos intentaban grabarlo cuando el se encontraba parado en un semáforo en rojo.

Messi bajo el vidrio de su carro y le llamo la atencion a los dos aficionados que intentaban captar al delantero con sus celulares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Para qué quieren siempre los mismos videos si ya hicieron un montón de videos así", estas fueron las palabras del delantero del Barcelona para los aficionados en un tono de molestia.

Después de la reacción de Messi, los aficionados no les quedo más que pedirle perdon al diez del Barcelona, pero Messi no paro ahi y les dijo, "No me gusta que vengan siempre a hacer los mismos videos".

Leer más: Serie A: Hirving Lozano es descartado para enfrentar al AC Milán

Lo cierto es que el video se viralizó al máximo y posiblemente, los dos hinchas no vuelvan más a buscar a Messi en el semáforo.

Messi siempre ha sido catalogado como un jugador noble y accesible dentro y fuera de la cancha, pero al parecer el mal momento que esta pasando el Barcelona tras la eliminacion de Champions League tiene un poco molesto al argentino.

El La Liga las cosas también no están de la mejor manera, ya que el Barcelona marcha como tercero de la clasificación general, por debajo del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Leer más: "Tuca" Ferretti hace berrinche tras la expulsión de Javier Aquino

Lo bueno de esta temporada para Lionel Messi es que se mantiene como el máximo goleador con 19 anotaciones, superando a su excompañero Luis Suárez quien tiene 18 dianas.

"Perdón Leo." Messi se molestó con algunos fanáticos que siempre lo esperan para grabar los mismos videos. ���� pic.twitter.com/ND68LodpPF — SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2021