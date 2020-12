"Lionel Messi siempre fue increíble conmigo y mi hijo" Christian Giménez

España.- Lionel Messi, el jugador histórico de la Selección de Argentina y el FC Barcelona, siempre será un personaje impresionante en todo el planeta del deporte, tanto que fue recordado por Christian "Chaco" Giménez, en una de sus mejores anécdotas compartidas en una reciente entrevista.

El ex futbolista, conocido dentro de la Liga Mx, principalmente con el equipo de Cruz Azul, siempre ha estado entre los jugadores que formaron una gran compañía con la Pulga, dentro y fuera de la cancha, y que rememoró con mucho cariño cuando estuvo en una charla con Alex de la Rosa y Andrés Vaca de TUDN.

Con las palabras del mexicoargentino, el mayor beneficio de todo el tema fue su hijo, Santiago "Bebote" Giménez, quien se quedó como el recuerdó para los dos deportistas, el cual se vio reflejado cuando estuvo como visitante y solicitó una casaca firmada por el propio Lionel Messi.

"Lio Messi tuvo una actitud que nunca voy a olvidar. Recuerdo que fue en Ecuador, yo no había jugado, regresamos y el utilero de la selección le dio la camiseta, debido a que yo no iba a jugar, y cuando estuvimos juntos, le comenté mucho acerca de mi hijo (Santiago), se acercó y me dio la camiseta autografiada para él", recordó Giménez.

Asimismo, el ahora entrenador de Cancún FC, refirió que esa indumentaria no solo quedó en manos de Santiago, sino que se encuentra en un lugar muy especial para él. "Dicha playera la enmarcó y colgó en una de las paredes de la casa, fue algo que me dio mucha felicidad, estoy agradecido con Messi", dijo.

"Allá en Quito, Ecuador, Leo mantuvo distintas actitudes extraordinarias conmigo, fue ese instante cuando los dos formamos una linda amistad. En el momento en que vino a México, me otorgó su teléfono y muchas más cosas, lo que viví con el díez ha sido único", finalizó el Chaco Giménez.

Otro de los aspectos que se pueden recordar entre los dos seleccionados, se dio en la cancha del Estadio Azul en el 2011, en donde Lio tuvo un partido especial denominado "Amigos de Messi vs estrellas de Mèxico" entre ellos apareció el "Chaco" Giménez pero formando parte de las estrellas de México.