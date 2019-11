Lionel Messi y Cristiano, la rivalidad deportiva más cordial de la actualidad

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han enfrascado sin querer en una rivalidad deportiva que deslumbra a los amantes del futbol en todo el mundo, sin embargo, ambos jugadores saben que su rivalidad es meramente de profesión y han sabido respetarse el uno al otro.

Regularmente ambos daban una competencia sorprendente cada fin de semana en La Liga cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Real Madrid, y sus respectivos registros goleadores son asombrosos.

Sin embargo, ambos jugadores siempre se tuvieron respeto e intercambiaron bromas en el túnel antes de los grandes juegos entre sí.

También se los puede ver dándose la mano a lo largo de los años y haciendo pequeñas conversaciones detrás de escena.

Ronaldo consiguió un gran paso en su carrera en octubre, marcó su gol número 700 en la clasificación de Portugal para la Euro 2020 contra Ucrania.

#MessiyCristiano������ una habla mas Q cualquier palabra, el respeto q



se tienen los hace ser aun mas grandes. de que son , verlos bromear en el #premioalmejorjugadordeeuropa solo confirma lo bien que llevan solo los envidosos, buscan una rivaldad que existe solo en la cancha. pic.twitter.com/eHqk1eMFS6 — ★GALAXIANIME★ (@Galaxianime3) 29 de agosto de 2019

El jugador de 34 años es el sexto jugador en la historia en lograr la increíble hazaña. Después de alcanzar el hito, su agente, Jorge Mendes, elogió a su cliente.

“Cristiano Ronaldo es mejor que Pelé”, dijo Mendes al diario italiano Tuttosport.

Los números no mienten y resaltan la forma que rompe récords, que lo eleva a la categoría de los mejores jugadores en la historia del fútbol por todo lo que ha ganado en diferentes clubes, ya sea en Inglaterra, España o ahora en Italia, pero también con Portugal”.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante Clásico Español/EFE

“Jugó en tres finales para Portugal y ganó dos. Para él, lo mejor está por venir y vendrá en la camiseta de la Juventus”, añadió.

Messi, mientras tanto, ha marcado 688 goles con su club y la selección Argentina.

Ronaldo, que ahora está en la plantilla de la Juventus, admitió en el verano que la superestrella argentina lo ayudó a convertirse en un mejor futbolista.

Realmente admiro la carrera que ha tenido hasta ahora y, por su parte, ya dijo que tenía problemas cuando dejé la liga española porque es una rivalidad que aprecia”, dijo.

“Es una buena rivalidad que existe en el futbol, pero esto no es una excepción”.

Una pintura en España retratada durante una parada de camiones previo a un Clásico Español/AFP

“Michael Jordan tenía rivales en el baloncesto, Ayrton Senna y Alain Prost fueron grandes rivales en la Fórmula Uno, el único punto común entre todas las grandes rivalidades en el deporte es que están sanos”, añadió en su declaración.

“Nunca he ido a cenar con él, pero ¿por qué no en el futuro? No tendría ningún problema en hacerlo”, señalo Ronaldo hace algunas semanas durante la premiación de los Premios a Mejor Jugador de la UEFA.