Lionel Messi y su padre tuvieron una reunión este jueves previo al segundo encuentro con Bartomeu

Barcelona, España.- Este jueves salió a luz que Lionel Messi y su padre Jorge Messi y además representante se reunieron en la casa del jugador para hablar y afinar su futuro con el Barcelona. Lo último del caso eso que el padre habría confirmado la posibilidad de que Messi se quede un año más para cumplir su contrato aunque no hay nada oficial por parte del jugador.

Muy temprano este día, Jorge Messi y su otro hijo de nombre Rodrigo llegaron al domicilio del 10 del Barcelona en Castelldefels, dicha junta solo tuvo un tiempo de una hora y minutos antes de que abandonara las instalaciones todo esto según el medio español diario Sport. Quien además habría conformado que se habló de la posibilidad de terminar su compromiso justo como lo dijo su padre.

Ya con esta junta las ideas de ambos estaría más clara de cara a la segunda reunión de este viernes a la cual está pactada la asistencia solo de Jorge Messi y Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona. Lionel por ahora quiere mantenerse alejado de los medios hasta que su situación se resuelva. De acuerdo con lo filtrado este miércoles el equipo catalán quiere que el jugador continué incluso ofrecieron una renovación por dos años más.

De acuerdo con el programa Jugones de la Sexta, Messi ya le comunicó a su padre lo que quiere hacer con su futuro justo en la reunión de este jueves, según la fuente dicha decisión será anunciada este mismo jueves o en el transcurso del día de mañana.

Lionel Messi podría quedarse un año más con el club español | Jam Media

La respuesta sea buena o no para el equipo del Barcelona será un punto importante para saber si el argentino reportará para estar listo para el inicio de LaLiga o no. Este miércoles también fue anunciado el calendario oficial, la ventaja que tiene el club es que sus primera dos jornada han sido pospuestas y no tienen una fecha definida, por lo que su debut sería en la jornada 3 ante el Villarreal como local.

En caso de que Messi se quede tendría poco menos de un mes para estar a punto físicamente pues desde que fue eliminado de la Champions League hace ya un par de semanas no ha tenido un acondicionamiento físico adecuado, además de no haberse presentado a los entrenamientos junto a sus compañeros que están por cumplir su primera semana.

Por si fuera poco el 25 de octubre en el marco de la jornada 7 se jugará el Clásico Español también en casa, el cual sería un fuerte golpe a nivel mundial que no estuviera uno de los grandes del futbol, luego que perdió fuerza con la salida de Cristiano Ronaldo.

