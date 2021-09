Lionel Scaloni: "Nunca se nos notificó que no podían jugar el partido"

São Paulo, Brasil.- El tema de la suspensión del Clásico Sudamericano entre la Selección de Brasil y la Selección de Argentina dirá mucho de que hablar en este domingo 5 de septiembre, y en los próximos días de la siguiente semana tras la invasión de las autoridades sanitarias en el terreno de juego de la Arena de São Paulo.

Tras más de 50 minutos de espera debido al bochornoso momento de cuando las autoridades llegaron al inmueble para deportar a los jugadores: Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, procedentes de Inglaterra, la escuadra albiceleste se retiró a los vestidores hasta reconocer un comunicado oficial por parte de la Conmebol.

Al darse a conocer que el partido fue oficialmente suspendido por los hechos en el Estadio de São Paulo, los entrenadores acudieron a la zona de conferencia, donde el técnico argentino, Lionel Scaloni, se mostró decepcionado, puesto que deseaban jugar el partido ante la Verdeamarela.

"Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también", continúo Scaloni con frustración. "En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido", puntualizó durante la rueda de prensa tras la pausa del partido.

Jugadores de Argentina en São Paulo

Twitter Selección Argentina

El estratega mencionó que la Delegación Argentina cumplió con los protocolos sanitarios desde su llegada a Brasil el pasado 3 de septiembre, mencionando que este partido debía ser una fiesta y no una verdadera vergüenza que le ha dado la vuelta al mundo.

"Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Vengo para que nuestro país se entere de lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste, no busco ningún culpable, si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa notificación", explicó Lionel Scaloni.

Messi y Neymar desconsolados

Twitter Rafael Puente

"Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores", añadió segundos antes de retirarse de la rueda de prensa tras la cancelación del Brasil vs Argentina, el cual se jugó por cinco minutos en la Arena de São Paulo.