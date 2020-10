Liparit Dashtoyán futbolista armenio perdió la vida en guerra sirviendo a su país

Armenia.- Día triste para el futbol mundial, el futbolista armenio Liparit Dashtoyán fue declarado muerto por su equipo Alashkert-2 luego de que fuera reclutado con por su país para participar en la guerra ante Azerbaiyán en un combate separatista de Nagormo Karabaj.

De acuerdo con la publicación del equipo mediante un comunicado explica que el jugador quien militó en su club el 2014 al 2019, se unió a las fuerzas armadas el pasado mes de septiembre de 2019 que fue cuando iniciaron los enfrentamientos.

"(Liparit) Dashtoyán ha entrado en la lista de héroes que han dado su vida por la patria. Descanse en paz, Soldado", escribieron de parte el club.

Este no es el primer futbolista armenio que se presenta con su país para entrar en acción para la guerra. Hace unos días el capitán de la Selección de Armenia, Varazdat Haroyan anunció que echó para atrás su llegada al futbol de Grecia para enlistarse con el Ejercito de Amenia. El anuncio lo hizo a través de redes sociales cuando compartió con el equipo un comunicado donde informaba que dejaría el futbol por un tiempo.

"Ahora (Varazdat) Haroyan no puede ir a Europa. Lo siento pero los tiempos son difíciles en Armenia, estamos luchando con Turquía, no oficialmente pero dan todo su poder y soldados a Azerbaiyán. No sabemos qué va hacer ni siquiera mañana, es una gran guerra", dijo su representante al momento del llamado del jugador con su país.

Liparit Dashtoyán enlistado desde septiembre de 2019 | Vía Facebook de Alashkert

Hasta el día de hoy la cantidad de soldados fallecidos en combate llegan a los 223 esto desde el conteo iniciado en el mes de septiembre. Hasta el momento se desconoce si su cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

En lo que respecta al club donde militó, el Alashkert marcha como cuarto en la Liga de Armenia. Actualmente cuenta con 7 puntos en 4 partidos disputados. EL torneo es bastante corto pues solo disponen de 10 equipos los cuales se enfrentan en dos ocasiones durante la temporada para conocer al ganador que es el que más unidades consiga al final.

Alashkert es un equipo comprometido con defender el honor de su Ejercito, a través de redes sociales han dejado claro que su plantilla está dispuesta a cualquier comento a ceder jugadores para que estos puedan defender a su país.