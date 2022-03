¡Lista para el ejercicio! Cindy Prado cautiva con su bella figura con un outfit muy deportivo

Mostrando su bella y escultural figura, Cindy Prado luce fenomenal en sus entrenamientos en el gimnasio, dejando enamorados a más de uno de sus seguidores en sus cuentas oficiales y llenándose de muchos comentarios positivos.

Cindy Prado es una gran apasionada al mundo del fitness y siempre esta muy apegada a sus rutinas de ejercicios muy fuertes que hacen que mantenga una figura envidiable y además comparte sus tips para tener un cuerpo de diez en sus plataformas digitales.

El gran trabajo que hace la modelo e instagramer norteamericana esta rindiendo frutos, al ser considerada una de las más bellas de todo Estados Unidos y siendo reconocida por su gran cantidad de seguidores con los que cuenta.

Las publicaciones de Cindy Prado siempre son sinónimo de grandes cantidades de me gusta en sus fotos y esta ocasión no fue la excepción al tener más de 10 mil me gusta a pocas horas de estar arriba en sus redes sociales.

La norteamericana comenzó a modelar a los quince años apareciendo en catálogos y caminando en pasarelas. Es increíblemente popular en Instagram, consiguiendo más de 2.6 millones de seguidores en su cuenta cindyprado.

Ella es de ascendencia cubana y española. Comenzó una relación con el cofundador de Life in Color, Patryk Tracz. Ha trabajado con la también modelo y estrella de Instagram Lauren Loretta.