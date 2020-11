Listas las llaves de cuartos de final del torneo Guard1anes 2020

Después de la sorprendente victoria en penales del Puebla ante Rayados de Monterrey, se dieron a conocer las llaves de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, donde destaca el Clásico Nacional entre Chivas del Guadalajara y las Águilas del América.

Así quedarán los enfrentamientos de la fase final del torneo en los cuartos de final de la Liga MX: León vs. Puebla; Pumas vs. Pachuca; América vs Chivas y Cruz Azul vs. Tigres.

León vs Puebla.

En este encuentro se medirán el mejor y el peor clasificado de los 12 equipos que están mejjor ubicados de la tabla general del torneo Guard1anes 2020. En este torneo, ambas escuadras se enfrentaron en la jornada 15, partido que ganaron los Esmeraldas del León 2-1.

Pums vs Pachuca.

Los felinos de Lillini se enfrentarán ante los Tuzos del Pachuca en los cuartos de final del torneo, mismo en el que ambas escuadras terminaron por dividir unidades en la Jornada 15 del Guard1anes 2020, duelo que se celebró en el Estadio Hidalgo.

América vs Chivas.

Esta llave es la más atractiva de todas, ya que es un partido de mucho orgullo, donde se miden los dos equipos con más tradición en nuestro balompié mexicano. En su último encuentro, América y Chivas, equipos que se enfrentaron en la décimo primera fecha del torneo, las Águilas se impusieron 1-0 en el Estadio Azteca.

Cruz Azul vs Tigres.

Este encuentro cuenta con grandes atractivos, ya que Cruz Azul cuenta con el máximo goleador del torneo y Tigres tiene al segundo mejor goleador del certamén 2020. Tigres se enfrentó a Cruz Azul en la Jornada 14, partido que se celebró en el campo del Estadio Azteca y que significó una de las cuatro derrotas de Cruz Azul en los últimos cinco duelos de la fase regular del certamen.