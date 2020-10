Listos los cruces, así se jugará la UEFA Champions League 2020-2021

Suiza.- Esta mañana de llevó a cabo el sorteo para la UEFA Champions League, los 32 equipos clasificados ya conocen a su rival. Dentro de los partidos más interesantes están el Bayern vs Atlético en el Grupo A, Real Madrid vs Inter en el Grupo B y el que más expectativa ha levantado por volver a ver juntos en un campo a Cristiano Ronaldo ante Lionel Messi en el Barcelona vs Juventus del Grupo G.

La reglas para el emparejamiento de los cruces fueron las mismas, en el mismo grupo no puede haber más de un club de la misma liga y este enfrentamiento no se podrá hasta más avanzada la eliminatoria. Asimismo se anunciaron los cambios de reglamentación para este nueva temporada teniendo experiencia con la pasada en donde los equipos tuvieron que adaptarse para cumplir con sus compromisos.

Entre una de las importantes es hacer valida el registro de una sede oficial del equipo que cumpla con todos los lineamientos establecidos por la UEFA, de la misma forma tener una segunda sede en caso de ser utilizada. También se aprovechó el sorteo para premiar a lo mejor de la temporada en la pasada temporada europea. Siendo el ganador del mejor jugador de la UEFA a Robert Lewandowski.

Los equipos que se han ganado su lugar en esta nueva edición que poco se sabían de ellos han llegado para ponerse en el plano mundial luego de su anuncio en los grupos fuertes de la competencia. Mientras que otros regresan tras muchos años de ausencia. Los ejemplos claros son el Krasnodar y Rennes en el Grupo E, Ferencváros en el Grupo G de la Muerte con la Juventus y el Barcelona.

Los partidos más atractivos de la fase de grupos que está por iniciar en unas semanas más, están el Bayern Munich actual campeón de la competencia, enfrentándose al Atlético de Madrid, seguido de un fuerte choque del Real Madrid ante el Inter de Milan en el Grupo B, Juventus contra el Barcelona y el PSG ante el Manchester United quien vuelve a la justa Europea.

A continuación así quedaron definidos los cruces en la Champions League temporada 2020-2021

Grupo A

Bayern Munich

Atlético de Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskva

Grupo B

Real Madrid

Shakthar Donestsk

Inter de Milan

Borussia Mönchengladbach

Grupo C

Porto

Manchester City

Olympiacos

Marsella

Grupo D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjlland

Grupo E

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

Grupo F

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brujas

Grupo G

Juventus

Barcelona

Dynamo Kyiv

Ferencváros

Grupo H

PSG

Manchester United

Leipzig

Istambul Basaksehir

En lo que respecta al inicio de la temporada 2020-2021 de la Champions League, las fechas fueron reveladas hace unos días, y que la fase de grupos podría extenderse

hasta el mes de enero recordando que en ese tiempo no hay partidos de Champions pues esta vuelve hasta febrero, estas fechas serían utilizadas si existen partidos

reprogramados.

Fase de Grupos

Jornada 1: 20-21 de octubre

Jornada 2: 27-28 de octubre

Jornada 3: 3-4 de noviembre

Jornada 4: 24-25 de noviembre

Jornada 5: 1-2 de diciembre

Jornada 6: 8-9 de diciembre

Octavos de final

Jornada 1: 16-17 de febrero (ida)

Jornada 2: 23-24 de febrero

Jornada 1: 9-10 de marzo (vuelta)

Jornada 2: 16-17 de marzo

Cuartos de final

6-7 de abril (ida)

13-14 de abril (vuelta)

Semifinales

27-28 de abril (ida)

4-5 de mayo (vuelta)

Final

29 de mayo en Estambul