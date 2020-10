Liverpool confirma lesión de ligamentos en Virgil van Dijk y será operado

Liverpool.- Se confirma el peor de los escenarios, Virgil van Dijk fuera de la temporada con el Liverpool por tiempo indefinido luego de que se confirmara de que la entrada sufrida este sábado ante el Everton le lesionara los ligamentos de la rodilla derecha.

A través de un comunicado los Reds notificaron que su defensor será intervenido en las siguientes horas para reparar el daño sufrido en apenas 6 minutos del partido ante el Everton el cual culminó con empate a 2. Según el equipo el tiempo de recuperación es dosconocido pero puede rondar de 6 a 8 meses dependiendo la respuesta del jugador a la rehabilitación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"El Liverpool FC puede confirmar que Virgil van Dijk será operado de la lesión de rodilla que sufrió durante el empate 2-2 del sábado ante el Everton. El central dañó los ligamentos de la rodilla luego de un incidente que involucró al portero de los Blues, Jordan Pickford, después de seis minutos en Goodison Park", se lee en el comunicado.

También se anuncia que la operación para el jugador será a la brevedad para que una vez que todo resulte como se espera, el holandés pueda iniciar un proceso de rehabilitación con el cuerpo médico del Liverpool.

"Después de la cirugía, Van Dijk comenzará un programa de rehabilitación con el equipo médico del club para que pueda alcanzar la máxima forma física lo antes posible", finaliza el documento.

Anuncio de la lesión del central holandés | Foto Twitter

La jugada por la que el defensor se perderá por lo menos la primera vuelta de la Premier League sucedió apenas a los 6 minutos cuando en un centro a segundo poste donde recibió van Dijk e intentó dispara pero no contó con la salida tan agresiva del portero del Eventos que se lanzó sobre la rodilla del jugador y tras el impacto se puede ver como genera una palanca que le impide jugar el resto del juego.

Sorpresivamente el árbitro no marcó falta pero si fuera de juego, y aunque la jugada fue clara tampoco amonestó al portero por su uso de fuerza excesiva. Esta noticia no fue bien recibida por Jürgen Klopp que desde su banca miraba sorprendido que no se haya castigado al jugador rival tras la dura entrada.

Con tiempo indefinido para regresar, Virgil se perderá gran parte de la Premier Laeague, los juegos con Selección tanto eliminatorias y Liga de Naciones, también estará fuera de la Champions League.