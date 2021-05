Liz Katz recuerda sus inicios en el cosplay con algunos bastante "escandalosos"

Estados Unidos.- El mundo del cosplay alguna vez fue visto como algo excesivo pues la representación de los personajes o algunos más creados por los fans llegan a ser bastante explícitos especialmente en el caso de las mujeres donde lucían atuendos bastante elevados de tono, y si bien al día de hoy se sigue viendo ya no es el mismo impacto que como cuando inició.

Una muestra de ello la dejó la cosplayer profesional y con reconocimiento mundial, Liz Katz quien a través de su cuenta de Twitter compartió algunas imágenes de los primeros atuendos que se probó para salir a convenciones y promocionar sus cosas, mismo que ahora la convertido en una de las más seguidas en las redes sociales por la cálida de su trabajo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La misma Liz Katz dejó un par de fotos en su redes sociales donde se le puede ver haciendo un cosplay recostada en la cama con una falta, botas y guantes largos pero sin la parte de arriba de su cuerpo, solo sus brazos tapaban sus atributos. Ella esa representación la recordó como una de las "escandalosas", en aquellos años.

Leer más: Abigail Ratchord hace perder la cabeza a sus fans con tremendo atuendo rojo

"Recordando los días en que esto se consideraba un cosplay escandaloso", sus fans sorprendidos apoyan a la modelo al afirmar que no, que eso era simplemente por la época ya que en la actualidad hay mucho más destapados y con mucha más imaginación que las de años pasados.

El escandaloso cosplay de Liz Katz en sus inicios | Foto: Twitter Liz Katz

En otra publicación de Liz Katz también hace referencia a otros cosplay un poco más tapado al menos en la parte de arriba de su cuerpo pero aun así algo bastante sensual, pero también dejó una reflexión sobre los momentos que se están viviendo en el mundo con la pandemia, "¿Recuerdas cuando solíamos salir de casa y estar con otras personas? Yo tampoco", fueron sus palabras.

Leer más: Marjorie de Sousa con blusa mexicana demuestra su amor por México

Liz Katz se ha caracterizado por ser una gran belleza ante las cámaras que la retratan para inmortalizar piezas artísticas como este caso sus cosplay, aun así también es una madre de familia ya que hace algunas semanas llegó a este mundo su bebé con el quien se le ha visto compartiendo muchos momentos en redes.

Así recuerda Liz Katz su vida conviviendo con personas | Foto: Twitter Liz Katz

Su recuperación ha hecho que no le haya dedicado un poco de más tiempo a su trabajo como cosplayer ya que desde hace varias semanas que ya no sube contenido relacionado y que posiblemente lo podrá hacer una vez que su hijo le permita volver a trabajar un poco más libre. Ahora disfruta de sus primeros meses de vida, y eso es algo que ha entendido su comunidad quienes no la han presionado a volver.