Liz Katz sorprende a sus seguidores mostrando de más en redes

La modelo y cosplayer estadounidense, Elizabeth Katz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como, Liz Katz, sigue consagrándose como una de las grandes dentro de las redes sociales.

Liz Katz que se ha convertido en una de las cosplayer más conocidas en redes sociales, no deja de sorprender por sus atuendos que facinan a sus más de 1.3 millones de seguidores con los que cuentan en Instagram.

La actriz de 33 años que ha enamorado a sus seguidores gracias a sus atrevidas fotografías mostrando sus grandes curvas y sus sexys trajes de cosplay, encendió las redes sociales mostrando un poco más.

En una de sus últimas publicaciones, Katz subió la temperatura luego de mostrar de más portando una blusa con escote pronunciado dejando ver parte de sus lindos atributos para el deleite de sus seguidores en rede sociales.

“Solo un tirón rápido”, escribió la estadounidense mostrando parte de sus pechos, acción que no paso desapercibida en el ciberespacio y levantó la temperatura, alcanzando más de 62 mil me gusta y más de 400 comentarios en donde los elogios no se hicieron esperar.

Liz Katz se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales parte de su trabajo en el mundo del modelaje posando en traje de baño, lencería y además sus cosplay, pero eso no es todo, también ha compartido su belleza al lado de su pequeña hija de solo unos meses.

