Liza Kovalenko agradece el apoyo de sus seguidores por los momentos difíciles

Parece haber sido moldeada por las manos de los ángeles, nacida en Ucrania, Liza Kovalenko se ha consolidado no solo como la favorita de millones de usuarios en las diferentes redes sociales como una diva exitosa, sino que incursionó en Only Fans donde ha sabido aprovechar al máximo su belleza.

“Me siento culpable por no poder postear en los últimos 10 días. Desde que comenzó la guerra en mi país, todos estos días he estado asustada. No puedo hacer nada, no pude trabajar, y tampoco pude realizar mi vida con normalidad”, se sinceró en una publicación en Instagram en la que compartió su belleza natural en el Caribe.

“Hoy pude subir esta foto, amo a mi audiencia y entiendo que necesitamos aprender a vivir en la nueva realidad, por lo que sigo haciendo lo que hago”, manifestó.

Es dueña de un angelical rostro Instagram: lizakovalenkoo

Asimismo, comentó que con su silencio protesta, “no vamos a parar esta horrible guerra. Pero vamos a orar por la paz, la luz llegará para cubrir la oscuridad, y la vida debe imperar sobre la muerte”.

