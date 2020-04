¿Llegará la novena para Cruz Azul?

Año con año, los aficionados celestes se preguntan los mismo, y es que desde el ya lejano invierno de 1997, la máquina alzó su título ocho de Liga MX, el destino, algunas malas decisiones, pleitos legales dentro de la Cooperativa y actuaciones han llevado a que sea el último.

Ya pasaron más de 20 años, decenas de equipos, y cientos de jugadores, ilusiones para los aficionados, pero el título se nueva a levantarse desde los brazos de la máquina celeste de la Cruz Azul. La afición ha seguido firma, tal y como soldado que no claudica ante una dura guerra, pero sin duda el campeonato nueve del Cruz Azul, es uno de los más esperados en la historia del futbol mexicano.

Este clausura 2020, de la mano de Robert Dante Silboldi en la dirección técnica y con Jaime Ordiales en la dirección deportiva, parace que la Máquina es un equipo cimentado como para pensar en el título en este torneo, los números los avalan, tras 10 jornadas Cruz Azul, es líder de la competencia y lo mejor es que pese al inicio tambaleante en la comeptencia, después de su derrota en la jornada dos ante Atlético San Luis, los celestes suman siete triunfos y únicamente un empate luego de ocho partidos, presente que lo tiene en lo más alto de la tabla con un total de 22 puntos, uno más que el máximo perseguidor, Club León.

La Máquina, no pierde un partido desde el 18 de enero de 2020, cuando cayó en patio ajeno contra el Atlético de San Luis.

Siboldi, tiene en estos momento a el mejor jugador del torneo en sus filas, el uruguayo Jonathan Rodríguez, quien ha marcado nueve goles, ha sido determinante para el buen paso de los celestes en el presente Clausura 2020.

A pesar, de las bajas que Siboldi, ha tenido que sortear a lo largo del torneo, Cruz Azul no ha perdido fuerza en su accionar y gracias al basto plantel y calidad de sus jugadores, el uruguayo ha podido salir del flojo arranque y colocar a su equipo en el sitio de honor.

De momento Milton Caraglio, Pablo César Aguilar y Yoshimar Yotún, no sufrieron lesiones y no aún no tienen fecha de retorno.

Pese a esto elementos como Juan Escobar, Luis Romo, Rafael Baca y Santiago “Chaquito” Giménez, han aprovechado los minutos que han tenido como títulares, respondiendo con buenas actuaciones.

Otro de los puntos altos para el equipo de la Noria en el actual Clausura 2020, es el gran nivel mostrado por el historico guardameta José de Jesús Corona, el veterano arquero de 39 años de edad, ha dado catedra en varios partidos con su calidad, y pese a tener par de torneo malos, antes del 2020, sigue firme como primera opción para defendar el marco.

Antes del arranque del Clausura, la directiva optó por conseguir los servicios del portero sensanción de la Liga MX, el joven Sebastián Jurado, que llegó a la disciplina Azul, como una alternativa más en la competencia bajo los tres palos y sobretodo por su calidad y juventus, siendo un plan a largo plazo, proveniente del Veracruz, donde pese a los malos resultados, saltó a la fama por sus estupendas actuaciones.

Algunos de los refuerzos que trajo la Máquina para este torneo, no han tenido muchos minutos, pero han mostrado destellos de su calidad, sobre todo en la eliminatoria de octavos de final, de la Concacaf Liga de Campeones contra el Portmore United.

Jugadores como Lucas Passerini, Álex Castro, Pablo Ceppelini y Jonathan Borja, son los refuerzos extranjeros que llegaron para este torneo, y sin duda han sido de gran alternativa para Siboldi, si bien es cierto, niguno es titular indiscutible hasta el momento, han ayudado a apuntalar el plantel y buscarán aprovechar su oportunidad para ganarse un sitio en el 11 inicial celeste.

¿Será este torneo el bueno para Cruz Azul?

Aún estamos lejos de saberlo, pero lo cierto es que a priori, parece que se están haciendo bien las cosas, en lo deportivo.