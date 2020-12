¡Llegó la 8va! León es el CAMPEÓN del Guard1anes 2020 de la Liga MX

León, Guanajuato.- Por fin llegó la octava estrella, León es el nuevo campeón de la Liga MX en el torneo Gaurd1anes 2020 al vencer a los Pumas de la UNAM con marcador de 3-1 global. De esa manera entra en la historia del futbol mexicano como uno de los equipos con más ganadores al empatar a Cruz Azul con 8 estrellas.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz saltaron al campo con la consigna de conseguir la ventaja lo más rápido posible y eso fue lo que hicieron, apenas a los 12 minutos Emmanuel Giglioti aprovechó un balón al espacio y disparó ante la salida de Alfredo Talavera que poco pudo hacer para detener el balón que terminó por entrar en su arco.

El partido fue dominado de principio a fin por lo locales y aunque los Pumas en ciertas partes del juegos lograron inquietar a Rodolfo Cota no pudo romper su cero. La primera mitad León siguió atacando pero sin poder marcar un gol más para irse al descanso con la ventaja aun más amplia. Lo que si lamentó fue la lesión de Ángel Mena a los 10 minutos que tuvo que abandonar el partido.

Para la segunda mitad las cosas no fueron diferentes, León concedió el balón a la espera de un contragolpe pero las cosas se complicaron en la parte final cuando por un error casi se quedaban con 10 hombres pero al final el VAR dijo que no había suficiente para cambiar la decisión. Fue hasta los últimos minutos cuando Nacho Ambriz mandó al campo a Yairo Moreno que no jugada desde la jornada 13 ante Mazatlán y en una jugada de Luis Montes lo dejó de frente al arco para poner el 2-0 al 83' y marcador definitivo.

Celebración de los jugadores al silbatazo final | Foto: Jam Media

Con ese resultado León consiguió su título número 8 en la historia, y rompió una racha de 28 años sin poder coronarse en su propia casa, León fue el primera Bicampeón en la historia de la Liga MX en torneos largos y lo volvió a conseguir en el 2013-2014. Hoy 6 años más tarde vuelve a la cima del futbol mexicano empatando a Cruz Azul con 8 títulos y asecha a Toluca (10), Chivas (12) y América (13).

Este partido también tiene un gran toque más que emotivo, el ahora capitán Ignacio González se retira del futbol profesional como campeón, él al igual que Luis Montes vienen con el equipo desde el ascenso hace ya varios años y han sido parte de los 3 títulos conseguidos en esta década. Ignacio Ambriz tomó al equipo en 2018 y los hizo una maquina de hacer futbol y 6 torneos más tarde logró el ansiado título.

