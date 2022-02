¡Llegó tu vaquerita! Sabrina Andreina pose a sudar a sus fans con coqueto traje del viejo oeste

México.- Bien es sabido que Sabrina Andreina tiene un gran gusto por los atuendos exóticos, en muchos casos logra increíbles combinaciones que pasan a la historia y en esta ocasión no ha sido diferentes, pues de manera muy sorpresiva la venezolana compartió un par de fotos modelando un conjunto de vaquerita que constaba solo de las piezas necesarias para mantener la ilusión a sus seguidores, que claro quedaron encantados con tremendas postales que muy seguramente ya fueron guardadas como sus favoritas.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Sabrina Andreina compartió las fotos que en las últimas horas han causado un gran revuelo. El outfit de la sudamericana constó de un sombrero pues no puede haber un vaquero sin uno de ellos. En lo que respecta a su atuendo fue bastante vistoso con una combinación de vinipiel y algunos detalles de aninal print para las zonas del traje de baño. Lo adornó con un cinturón con algunas tiras que colgaban hasta por debajo de sus rodillas.

La razón por la cuál Sabrina Andreina compartió una sesión de ese tipo es desconocido ya que no hubo alguna razón en especifico pues solo quiso darles una sorpresa a los miles de sus fans, algo que logró a la perfección. Incluso les dejó con llamativo mensaje pues tituló la publicación como "Llegó tu vaquerita" lo que hizo que sus fans perdieran la cabeza y llenaran su fotos de comentarios y halagos para la venezolana.

Sabrina Andreina deslumbra con este atuendo de vaquerita | Foto: Instagram Sabrina Andreina

"Te ves muy guapa", "No pues así, si me gustan las vaqueritas", "Bella y hermosa vaquera" así muchos otros comentarios de los seguidores de Sabrina Andreina quienes no esperaban algo así de espectacular pero que están contentos con que siempre les consienta mientras ellos siguen apoyándola en sus redes y en difundirla entre muchas otras personas. Incluso en sus plataformas privadas donde tiene mucho del contenido que más aman sus fans.

Este mes de febrero, Sabrina Andreina ha sido muy activa y es que solo basta con ver las publicaciones que tiene en su carrete de Instagram que es donde está más activa, el regalo del 14 de febrero junto a su hermana fue una de las grandes sorpresas del mes, algunas otras fotos de ella sola con atuendos muy detallados y de muy buen ver que han ayudado a la popularidad de la modelo en los últimos días.