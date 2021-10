¡Lo confesó! Este deporte hubiera practicado Julio César Chávez de no ser boxeador

Ciudad Obregón, Sonora.- El ex boxeador Julio César Chávez no se guardó nada en una vigente entrevista con Dazn Sazón. En plena dinámica de elecciones el originario de Ciudad Obregón afirmó que, además del boxeo, también practicó otros deportes, hace 40 años atrás.

Si bien el púgil se convirtió en toda una leyenda del boxeo pero nadie asegura que esa proeza la hubiese logrado en el futbol o en el beisbol, pues JC Chávez aseguró que en ambas disciplinas llegó a ser seleccionado, y uno en exclusivo pudo ser de su elección si no se dedicara de lleno en el boxeo.

"Yo sé que tu primer amor no fue el boxeo, pero si te dieran a conocer, hace 40 años, entre el futbol y beisbol, con cuál te quedarías?, preguntó la entrevistadora, a lo que Julio César Chávez respondió con contundencia.

"Cada deporte lo practique, en los dos me convertí en seleccionado y la verdad me inclinaría por el beisbol", respondió el César del Boxeo, mientras vestía una sudadera oficial de los Dorados de Sinaloa, aunque no es el equipo el cual él sea aficionado de corazón.

Julio César Chávez en sus tiempos como boxeador

Si bien en diversas entrevistas que se asemejan a la más actual que disfrutó Chávez se le hizo la misma pregunta de hacia que deporte se ligaría sino hubiese tomado la decisión de ser un exponente del mundo boxístico, añadiendo a qué equipo le va en el futbol mexicano.

Al principió se creyó que fuera un apasionado que siguiera a todos lados al Club América, aunque, en realidad, apoya a su acérrimo rival, las Chivas del Guadalajara. "Le voy al Rebaño Sagrado, claro que sí, claro que soy de Chivas".

Julio César Chávez junto a José Sulaiman

"No me gustaba el box, tenía simpatía por el futbol, el beisbol, era muy bueno, quedé campeón en el balompié, al igual que en el beisbol, incluso jugué basquetbol y fuí campeón nacional, pero en boxeo perdí", comentó Julio César Chávez en una charla con el programa a Nivel de Cancha.