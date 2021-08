¡Lo logró! Norma Palafox es la ganadora de la 5ta edición de Exatlón Estados Unidos

Estados Unidos.- Norma Palafox celebra de alegría un triunfo que va dirigido hasta el cielo, donde su señora madre está orgullosa de ella al verla ganar la 5ta temporada del programa de televisión, Exatlón Estados Unidos, al superar en cierre dramático a la gimnasta, Nathalia Sánchez.

La futbolista que, hoy día, forma parte de las Tuzas del Pachuca de la Liga MX Femenil decidió aguardar el día de su debut para volver a competir en las tierras y playas del Exatlón Estados Unidos, reality que en su primera actuación finalizó en el 4to lugar.

Ahora en esta nueva competición su valor y esfuerzo valió cada segundo al conseguir el título de la rama femenil. Su oponente, Nathalia Sánchez, quien compitió para Colombia en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, no pudo sobrepasar a la mexicana y el trofeo se quedó en el dominio de la sonorense.

Norma expresó con júbilo la promesa que le hizo a su mamá fallecida justo en el instante de viajar y proclamarse como la nueva ganadora de la versión del Exatlón Estados Unidos, mencionando en su cuenta oficial de Instagram: "Misión cumplida, hasta el cielo", mostrando la imagen de su celebración tras la victoria.

Norma Palafox gana Exatlón Estados Unidos

Instagram normapalafox_

"Lo único que se me viene a la cabeza es un día antes de viajar con dudas, si estaba haciendo lo correcto. Si iba a cumplir mi objetivo, pero me voy de aquí con este título en mis brazos, lo que todo mundo desea y cuando viene a esta competencia, me voy feliz porque le cumplí la promesa a mi madré", externó posteriormente a ganar el reality.

La exfutbolista de Chivas dejó pasar una periodización para volver a probar los circuitos y así conseguir su revancha tras culminar su primera aparición en el 4to sitio de la 3ra versión del programada de televisión. Un 3-2 fue suficiente para obtener el palmarés y un premio de 200 mil dólares.

Norma Palafox besa su trofeo

Twitter Exatlón Estados Unidos

La presente temporada de Exatlón tuvo una duración de 8 meses, el cual conoció a sus dos nuevos ganadores de las pruebas de velocidad y cicuito anfibio. Norma Palafox ganó en la categoría para mujeres y en los varones el boxeador puertorriqueño, Jayvier Cintrón, lo consiguió tras imponerse al jinete de toros, Kelvin Rentería.