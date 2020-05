López-Gatell aconseja sobre la reanudación del futbol mexicano

México.- Luego de que esta viernes durante la asamblea de dueños se diera por concluído el torneo Clausura 2020 del futbol mexicano sin un campeón, por no encontrar las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar a todos, muchas han sidos las opiniones al respecto, y el día de hoy se dio una de las mas importantes.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reaccionó a la cancelación de la liga, señalando que fue una gran decisión tomada por los federativos y patrocinadores, pues aún no está controlada la pandemia en el país para llevar a cabo ese tipo de eventos.

En un gesto que estimo de gran responsabilidad, los que están involucrados en la Liga, los directivos, patrocinadores, tomaron esta decisión; me parece que es apropiada en términos de disminuir el riesgo epidémico a nivel nacional, a nivel regional, donde se piensa que pudieran tener lugar los partidos y desde luego que para el propio personal de la Liga, incluyendo jugadores, entrenadores, personal de apoyo etcétera”, expresó.

Al doctor también se le preguntó sobre cuando podrían volver los partidos de futbol, a lo que Gatell respondió que todo dependerá de como avance la contingencia sanitaria, así como de el cuando los directivos y mandatarios lo vean prudente.

Cuándo podría reactivarse no es una decisión que se toma respecto a ni a la Liga ni al sector productivo, sino que depende precisamente del semáforo y el semáforo es regional, estatal y donde exista un semáforo color anaranjado o en amarillo podrán tener lugar estas actividades, donde no, donde esté un semáforo en rojo no pueden tener lugar estas actividades”, comentó.