Los 25 segundos robados a Carlos Cuadras en el tercer round ante 'Gallo' Estrada

Una acción de la Comisión de Box de Ciudad de México durante el combate entre el sinaloense Carlos "Príncipe" Cuadras y el sonorense Juan Francisco "Gallo" Estrada el pasado viernes ha generado polémica y desconcierto.

Cuadras logró derribar a Estrada en el tercer round, el campeón mundial se pone de pie, el retado se lanza a presionarlo , pero justo cuando lo estaba abrumando, suena "extrañamente" la campana para dar por concluido ese episodio. Pero a ese round, todavía le faltaban casi 25 segundos, sí, como usted lo está leyendo, casi medio minuto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Gallo" Estrada terminó ganando la pelea por nocaut técnico en el round 11, para retener el título Supermosca del CMB, pero ahí queda la duda en el tercer round. Esto hace preguntarnos: ¿qué hubiera sucedido si no descuentan esos 25 segundos?.

Fue una confusión grave, pero a la vez extraña, que ocurrió en ese tercer round justo cuando Cuadras atravesaba su mejor momento del combate, y un Estrada desconcertante.

Se trata de un error que se prestó a las peores interpretaciones.

Tomando en cuenta la cronología de ese tercer round, la alerta de que faltaban 10 segundos para terminar el round suena a los 2:00 minutos. Estrada es derrribado a los 2:03. El duelo se reanuda al 2:13, y el campanazo final del round suena al 2:35, e decir, casi medio minuto antes.

#EstradaCuadras



R3: El 'Gallo' cae a la lona tras una buena combinación de Cuadras que ha tenido un inicio potente ante el campeón.



Sigue aquí el evento: https://t.co/414JUsutK0 pic.twitter.com/FE52pwp2Tx — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 25, 2020

Duranre la transmisión de ESPN, el narrador parece sorprendido de que la advertencia de 10 segundos suene en ese momento. Inmediatamente hace la precisión al aire de que falta un minuto. Y 34 segundos después, suena la campana. Los narradores ya no hacen la precisión de que el round se está terminando antes de lo reglamentario.

Aparentemente Cuadras tampoco nota que el round se termina antes, logicamente por estar concentrado en la pelea, y vuelve a su esquina, ya resignado por no haber podido noquear a Estrada.

“La verdad yo no me di cuenta, yo estaba en lo mío”, señaló Cuadras en declaraciones reportadas por ESPN sobre ese tercer round. “Si no hubieran cortado el round quizá las cosas hubieran sido diferentes. Pero Estrada es un gran peleador, está noche le tocó ganar y todo mi respeto para él”, refirió

En la transmisión de TV Azteca, que fue una noche después, los comentaristas tampoco mencionan que todavía faltaban 25 segundos para concluir el round, cuando suena la campana.

El YouTuber Quetzalcoatl Boxing realizó el ejercicio de cronometrar todo el round, confirmando que la advertencia de 10 segundos suena antes, y que el tercer round se termina casi medio minuto antes. Y que entre el claquetas de advertencia y el campanazo final no pasan 10, sino ¡35 segundos!

Así que gran parte de la polémica se ha centrado que ese error llega justo cuando Carlos Cuadras derriba al Gallo Estrada en ese tercer round y luego lo está abrumando para tratar de noquearlo.

Momentos después de concluido el combate, la promotora Zanfer junta al "Gallo" Estrada y Román "Chocolatito" González, quienes expresaron sus intenciones de enfrentarse en una revancha que se programaría en 2021.

Pero ahí queda la duda de la controversia del tercer round de la contienda entre Cuadras y Estrada.

Hasta el momento, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no ha hecho un pronunciamiento al respecto de la situación que se dio en ese asalto.