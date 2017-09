Los Barrios fue una gran enseñanza: Fernando Montiel

Los Mochis.- Fernando “Kochulito” Montiel fue un boxeador muy destacado en su carrera en el pugilismo profesional, logró grandes éxitos por su paso en el deporte de los puños, pero Montiel no olvida su formación y recuerda cómo se inició de la mano de su padre en el Torneo de Box de los Barrios de EL DEBATE.

¿Cómo te fuiste involucrando al boxeo?

Yo siempre tuve la inquietud de ser boxeador desde niño, pero mi papá no me lo permitía, no quería que entrara en los torneos; solo hacía exhibiciones cuando mi papá hacía torneos intramuros o le tocaba viajar a Culiacán en torneos en la prepa UAS, y yo iba encantado; entrenaba con otro muchachito hasta que decidí entrar al Torneo de los Barrios. Y si en el primer torneo muy emocionado, mi papá me involucró de lleno, me vio el talento y la destreza para ser boxeador. Cuando yo peleaba en amateur se llenaba la cancha cuatro y Forum. Nuestra generación fue una de las más gloriosas, salimos Jorge Arce, Humberto Soto, Hugo Cázarez y otros.

¿Cómo fue esa primera experiencia en el Torneo?

Fue de lo más emocionante que pude haber tenido en ese momento y lo que más había disfrutado porque era lo que yo siempre quería.

¿Qué impactó causó en ti participar en los Barrios?

La verdad, fue muy buena. El boxeo amateur era buscar tener experiencia, ganar y y buscar lograr objetivos más grandes como participar en unos Juegos Olímpicos. Fui llamado por el Comité Olímpico, pero mi papá no me lo permitió porque en ese entonces no cuidaban a los boxeadores. Mi papá quería otras cosas para mí y se le dio, y a mí también. Para mí las expectativas del boxeo amateur era ir a las olimpiadas, pero después fueron otras como ser campeón del mundo.

¿Consideras que el Torneo de los Barrios es un gran fogueo?

Claro, es un fogueo para todos los boxeadores que quieren ser profesionales. Lástima que el boxeo amateur esté apagado, ya no son como antes; cuando peleábamos antes, los escenarios se llenaban; fue una época dorada.

¿Qué mensaje le mandas a los boxeadores que van a participar?

Que aprovechen esta experiencia y que siempre suban lo mejor preparados posibles, mucho éxito y que Dios bendiga.