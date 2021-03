Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no tendrá público procedente del extranjero

Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tienen prácticamente decidido que la justa no contará con aficionados procedentes del extranero, si bien la decisión tiene limite hasta finales de marzo, debido a la pandemia se ve muy complicado dar luz verde al ingreso de público extranjero.

Japón tiene una restricción fronteriza desde hace meses que no acepta la entrada de no residentes debido a la pandemia, no se levantará dada la actual situación global en torno a la Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Segun el portal ESPN, una fuente comentó que es casi un hecho la decisión de no contar con público del extranero.

"Realmente nos gustaría que viniera gente de todo el mundo para llenar los estadios, pero a menos que estemos preparados para recibirlos y que la situación en Japón sea perfecta, causará tremendos problemas incluso para los visitantes de fuera", dijo el viernes en rueda de prensa la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

Leer más: NFL: ¡1.32 MDD! Cromo de Tom Brady impone una marca histórica de venta

Japón no permite la entrada de gente del extranjero por el momento. Se les dejará entrar una vez que la situación mejore, pero creo que no es fácil que mejore hasta el punto de que los podamos recibir tranquilamente", explicó.

El estado de emergencia sanitaria vigente en Tokio y tres prefecturas vecinas, tras determinar que la situación de su sistema sanitario no ha mejorado lo suficiente.

Serán los segundos Juegos Olímpicos en Tokio. La primera vez se realizó en 1964 en la era Shōwa, cuando Hirohito, abuelo del actual emperador Naruhito, ostentaba el cargo de emperador de Japón.

En una primera instancia el evento se iba a desarrollar entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 2020, pero, debido a la pandemia de COVID-19, que provocó el abandono de Australia y Canadá, el 24 de marzo de 2020 el primer ministro, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, acordaron aplazar el evento manteniendo el nombre de Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Leer más: Mike Conley reemplazará a Devin Booker en el Team Durant del All Star Game

Una semana después se anunciaron las nuevas fechas, entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.