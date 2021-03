Los Tigres buscarán volver a ganar en la Liga MX cuando visiten a Puebla

Los Tigres de la UANL, buscarán volver a la senda del triunfo en la Liga MX cuando visiten este viernes al Puebla en la decima jornada del torneo Guard1anes Clausura 2021.

Los Tigres, dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti, no la han pasado muy bien en lo que va del Guard1naes 2021, pues marchan en media tabla en el puesto once, y aunque están en posiciones de avanzar al repechaje, todavía no han podido hilvanar victorias.

El conjunto felino, el que ganó más títulos en la década pasada y que hizo historia en adjudicarse el segundo puesto en el Mundial de Clubes pasado que se disputó en Qatar, buscará regresar a la senda del triunfo en su visita al estadio Cuauhtémoc del Puebla en la jornada 10 de la Liga MX.

Los Tigres vienen de perder por 1-0 en saca ante el Toluca y una jornada antes dejaron ir la victoria ante el Atlético San Luis en el último minuto dejadose empatar 2-2 con un gol de cabeza.

Tras su derrota ante el Toluca, el técnico Ricardo Ferretti se mostró preocupado por como habían dejado escapar los puntos en sus últimos dos partidos, pues en el duelo ante los Diablos perdieron por un gol de cabeza de Alexis Canelo.

“La preocupación es por la defensa en la zona aérea porque hoy cometimos una equivocación que nos llevó a perder tres puntos”, confesó el técnico al final del duelo de la fecha nueve del Guard1anes 2021.

Jugadores de Tigres celebrando una anotación en la Liga MX/Jam Media

Ricardo Ferretti explicó que no es para perder la cabeza por los errores defensivos, pero ya les costaron el triunfo en la fecha ocho, en el partido en que San Luis les hizo el empate a dos con un remate de cabeza en el último minuto.

Así nos sucedió el partido anterior, y ahora otro descuido en el juego aéreo permitió el gol de cabeza de ellos. No es para caer en desesperación, pero claro que preocupan estos errores que hay que corregir”, señaló Ferretti.

Los Tigres después de hacer historia en el Mundial de Clubes, obteniendo el segundo puesto, solo han podido obtener una victoria en su regreso a la Liga MX, dejándolos en la onceaba posición con 11 unidades pero con un partido pendiente.

En cambio su rival de esta noche, el Puebla, marcha en la quinta posición con 15 puntos y viene inspirado después de dos victorias en sus últimos dos partidos en el torneo Guard1anes Clausura 2021, la última apenas este martes en la jornada nueve al remontar al León en su casa para vencerlos 1-2.