“Los mexicanos son unos fracasados”: Asprilla

Colombia.- Luego de las cientos de criticas que ha recibido el ex seleccionador del 'Tri', Juan Carlos Osorio por sus declaraciones acerca de los jugadores aztecas, un compatriota del futbol colombiano salió a la defensa del DT y se lanzó en criticas contra los mexicanos y otros entrenadores.

Faustino Asprilla, ex futbolista de la selección colombiana, no se mostró muy feliz con las criticas de comentaristas y futbolistas mexicanos contra Osorio, y señaló que los aztecas nunca aprecieron el trabajo del profe, ni los logros que obtuvo al frente del combinado mexicano.

Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio. Los mexicanos saben que con Osorio le ganaron a Alemania, que no perdía un partido de primera ronda en un Mundial hace muchos años", estalló el 'Tino' en una entrevista de radio en su país.

Por si fuera poco, el ex futbolista del Parma italiano y el Newcastle United inglés, cargó contra los ex entrenador del 'Tricolo', Hugo Sánchez y Ricardo Lavolpe, a quiénes acusó de tener envidia de Osorio, afirmando que ellos no habían logrado nada con el combinada azteca.

Faustino Asprilla y las declaraciones polémicas ����https://t.co/SdeBCW02Ue pic.twitter.com/wOGtdcdpzh — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) June 3, 2020

Es una humildad que nunca van a tener. Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe no hicieron nada en la selección y eso es lo que les duele, no soportan que a Osorio sí le haya ido bien”, comentó Asprilla.

